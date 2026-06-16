Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι από την Τετάρτη 17 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που σκοπεύουν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) θα μπορούν να απευθύνονται στο σχολείο τους προκειμένου να αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όταν τα Λύκεια θα εξακολουθούν να λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων.

Από τις 17 Ιουνίου, στα Λύκειά τους θα πρέπει να προσέλθουν για την έκδοση password οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ το 2026 και διαθέτουν ή πρόκειται να αποκτήσουν απολυτήριο, καθώς και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που αποκτούν παράλληλα πτυχίο. Με τον ίδιο κωδικό θα μπορούν να υποβάλουν τόσο το Μηχανογραφικό όσο και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, εφόσον επιλέξουν να συμμετάσχουν και στις δύο διαδικασίες.

Παράλληλα, στη διαδικασία περιλαμβάνονται και οι απόφοιτοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ το 2024 ή το 2025 και διεκδικούν φέτος την εισαγωγή τους μέσω του 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση. Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι θα υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο χρησιμοποιώντας τη βαθμολογία που είχαν πετύχει κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης σε ειδικά μαθήματα ή αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις που είχαν ήδη καταγράψει.

Δυνατότητα έκδοσης κωδικού ασφαλείας έχουν επίσης οι τελειόφοιτοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του 2026 που δεν έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, αλλά επιθυμούν να καταθέσουν Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η υποβολή του Μηχανογραφικού και του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα πραγματοποιηθεί σε κοινό χρονικό διάστημα, το οποίο θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Συνολικά, οι διαδικασίες έκδοσης των κωδικών και κατάθεσης των δελτίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, παραπέμπονται στις επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τότε θα αποκτήσουν τον απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας.