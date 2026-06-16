Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Η Yum! Brands προχωρά σε μια σημαντική στρατηγική αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου της, ανακοινώνοντας την πώληση της αλυσίδας Pizza Hut μέσω συμφωνίας συνολικής αξίας 2,7 δισ. δολαρίων, με τις δραστηριότητες της εταιρείας να διαχωρίζονται μεταξύ δύο διαφορετικών αγοραστών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, το σύνολο των δραστηριοτήτων της Pizza Hut εκτός της ηπειρωτικής Κίνας θα περάσει στον έλεγχο του επενδυτικού ομίλου LongRange Capital. Παράλληλα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της αλυσίδας στην κινεζική αγορά θα εξαγοραστούν από τη Yum China Holdings, η οποία ήδη διαχειρίζεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων των εμπορικών σημάτων της Yum! Brands στην Κίνα.

Η συμφωνία σηματοδοτεί το τέλος μιας μακράς περιόδου κατά την οποία η Pizza Hut αποτελούσε βασικό πυλώνα του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου της Yum! Brands, στην οποία ανήκουν επίσης οι διεθνείς αλυσίδες KFC και Taco Bell.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, η απόφαση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες και εμπορικά σήματα με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης και μεγαλύτερη δυναμική κερδοφορίας. Τα τελευταία χρόνια η Pizza Hut έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αυξημένο ανταγωνισμό στον κλάδο της εστίασης, αλλά και με σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, ιδιαίτερα στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η ανάπτυξη των υπηρεσιών διανομής και η ενίσχυση ανταγωνιστικών αλυσίδων έχουν μεταβάλει το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η αγορά υποδέχθηκε θετικά την ανακοίνωση της συμφωνίας, εκτιμώντας ότι η κίνηση θα επιτρέψει στη Yum! Brands να επικεντρωθεί περισσότερο στις βασικές στρατηγικές της προτεραιότητες και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της. Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε άνοδο έως και 2,2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, αντανακλώντας την αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές που δημιουργεί η αναδιάρθρωση.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της παγκόσμιας αγοράς γρήγορης εστίασης, ενώ παράλληλα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Pizza Hut, τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην κρίσιμη κινεζική αγορά, η οποία παραμένει μία από τις σημαντικότερες για τον κλάδο της οργανωμένης εστίασης παγκοσμίως.