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Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας
Ειδήσεις
21:32 - 16 Ιουν 2026

Deal Ουάσινγκτον – Τεχεράνης: Τι προβλέπουν οι 12 κρίσιμοι όροι της συμφωνίας

Reporter.gr Newsroom
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Νέα στοιχεία για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρνει στο φως το ισραηλινό Κανάλι 12, παρουσιάζοντας τους βασικούς όρους που, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Μπαράκ Ραβίντ, διαμορφώνουν το πλαίσιο αποκλιμάκωσης της έντασης και ανοίγουν τον δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Βάσει των όρων που έχουν αναφερθεί, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, θα απέχουν από την επιβολή νέων κυρώσεων ή την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεών τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα χορηγήσουν στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου. Το Ιράν, εν τω μεταξύ, θα διατηρήσει το status quo όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα διασφαλίσει την ελεύθερη εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω του Στενού του Ορμούζ για 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Όπως επισημαίνεται, το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου δεν επιλύεται άμεσα, αλλά παραπέμπεται σε διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν εντός δύο μηνών από την υπογραφή του μνημονίου, με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας.

Οι 12 βασικοί όροι που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο είναι οι εξής:

1. Τερματισμός εχθροπραξιών

Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους δεσμεύονται να σταματήσουν κάθε εχθρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων που σχετίζονται με τον Λίβανο.

2. Δέσμευση για μη απόκτηση πυρηνικών όπλων

Η Τεχεράνη επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αναπτύξει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

3. Επίλυση του ζητήματος του εμπλουτισμένου ουρανίου

Οι δύο πλευρές αναλαμβάνουν να βρουν κοινά αποδεκτή λύση για τη διαχείριση και απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου.

4. Νέος γύρος συνομιλιών για τον εμπλουτισμό

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα ξεκινήσουν διαβουλεύσεις σχετικά με τις ανάγκες του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και το καθεστώς εμπλουτισμού ουρανίου.

5. Διατήρηση του σημερινού καθεστώτος στο πυρηνικό πρόγραμμα

Το Ιράν συμφωνεί να μην προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες που θα μεταβάλουν την υφιστάμενη κατάσταση όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις.

6. Πάγωμα αμερικανικών πιέσεων

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται ότι δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις, δεν θα ενισχύσουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

7. Ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν αναλαμβάνει να εξασφαλίσει, εντός 60 ημερών, την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ χωρίς επιβαρύνσεις.

8. Αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Η αμερικανική πλευρά θα επιτρέψει τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων αμέσως μετά την εφαρμογή του μνημονίου.

9. Αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων και άρση κυρώσεων

Σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους από την περιοχή εντός 30 ημερών και θα προχωρήσουν σε πλήρη άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν.

10. Ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισ. δολαρίων

Η τελική συμφωνία προβλέπεται να περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανασυγκρότηση του Ιράν.

11. Προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στο πετρέλαιο

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ θα χορηγήσουν εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν στο Ιράν να συνεχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου.

12. Περιφερειακές διαπραγματεύσεις για τη ναυσιπλοΐα

Θα ξεκινήσουν συνομιλίες μεταξύ Ιράν, Ομάν και κρατών του Κόλπου για τον καθορισμό κανόνων που θα διέπουν τη ναυσιπλοΐα και τις θαλάσσιες υπηρεσίες στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μνημόνιο αποτελεί ένα πρώτο πλαίσιο αποκλιμάκωσης, με τα πιο κρίσιμα ζητήματα, και κυρίως το μέλλον του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, να παραμένουν ανοικτά ενόψει των διαπραγματεύσεων που θα ακολουθήσουν τους επόμενους δύο μήνες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djamz4y5091t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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