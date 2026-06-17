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Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις
18:24 - 17 Ιουν 2026

Λίβανος: Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, δήλωσε σήμερα (17/6) ότι η διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ διεξάγεται ανεξάρτητα από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.      

Υπενθυμίζεται ότι η Βηρυτός πραγματοποιεί από τον Απρίλιο απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι διαπραγματεύσεις αυτές έχουν απορριφθεί από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία αντιτίθεται στη διαδικασία, ενώ η λιβανική κυβέρνηση επιμένει ότι επιδιώκει να τις διατηρήσει διακριτές από οποιεσδήποτε ευρύτερες περιφερειακές συμφωνίες.

Ωστόσο, ανακοινώσεις από το Ιράν και τον Πακιστανό διαμεσολαβητή ότι η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή περιλαμβάνει και το ζήτημα του Λιβάνου έχουν αναδιαμορφώσει το διπλωματικό πλαίσιο και τους ρόλους των εμπλεκομένων.

Ο Ζοζέφ Αούν υπογράμμισε ότι ο Λίβανος χαιρετίζει την υποστήριξη κάθε χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, υιοθετώντας έναν πιο ήπιο δημόσιο τόνο απέναντι στην Τεχεράνη, μετά από εβδομάδες αυστηρής ρητορικής.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, ο Λιβανέζος πρόεδρος είχε κατηγορήσει το Ιράν ότι χρησιμοποιεί το Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ είχε δηλώσει ότι Λιβανέζοι πολίτες χάνουν τη ζωή τους για την εξυπηρέτηση ιρανικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, ο Αούν τόνισε ότι «οι εγγυήσεις που λάβαμε και οι θέσεις στις οποίες επιμένουμε είναι ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων παραμένει ανεξάρτητη, ακόμη κι αν υποστηρίζουμε την εκεχειρία και κάθε χώρα που συμβάλλει σε αυτή, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο Λίβανος «δε θα ανεχθεί καμία ανάμιξη» στις εσωτερικές του υποθέσεις, επισημαίνοντας ότι το λιβανικό κράτος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τις αποφάσεις του και ότι για πρώτη φορά διεξάγει τις διαπραγματεύσεις χωρίς μεσολάβηση τρίτων.

Πέμπτος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον μεταξύ των δύο πλευρών, οι οποίες δε διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ο οποίος αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτικό διάγγελμα, ευχαρίστησε πρόσφατα το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε στον τερματισμό της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης στο Λίβανο. Το σιιτικό κίνημα καλεί τις λιβανικές αρχές να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, η Χεζμπολάχ έχει μειώσει τη συχνότητα των επιθέσεων κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων. Αντίστοιχα, έχουν περιοριστεί και τα ισραηλινά πλήγματα, αν και από τη Δευτέρα έχουν σκοτωθεί πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, με το Ισραήλ να απαντά με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επιχείρηση στον νότο της χώρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επιχειρήσεις αυτές έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 3.800 ανθρώπων, ενώ ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν τμήμα της περιοχής.

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