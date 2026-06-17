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Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:13 - 17 Ιουν 2026

Ν. Λούλης: Μεγάλη τιμή και ευθύνη η εκλογή μου στο ΔΣ του ΣΕΒ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Λούλης, Πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, εξελέγη στο ΔΣ του ΣΕΒ και δηλώνει έτοιμος να συμβάλει στις προσπάθειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής βάσης, των επενδύσεων, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Σε μήνυμά του στη σελίδα του στο linkedin σημειώνει συγκεκριμένα:

«Με ιδιαίτερη χαρά και αίσθημα ευθύνης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του ΣΕΒ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν με την εκλογή μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Η εκλογή αυτή αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή, αλλά και σημαντική ευθύνη. Σε μια περίοδο που η ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα καλούνται να ανταποκριθούν σε μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες, δεσμεύομαι να συμβάλω ενεργά στις προσπάθειες του ΣΕΒ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής βάσης, των επενδύσεων, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλες και όλους όσοι με υποστήριξαν σε αυτή τη διαδρομή και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, για την εμπιστοσύνη του.

Προσβλέπω σε μια δημιουργική συνεργασία με τα μέλη καθώς και τη διοίκηση του ΣΕΒ, για μια πιο ισχυρή βιομηχανία με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία».

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