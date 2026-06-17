Τουρκία: Απόρριψη της έκθεσης της ΕΕ με αιχμές για «πολιτική σκοπιμότητα»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε σε έντονο ύφος την Έκθεση για την Τουρκία του 2025, η οποία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Ιουνίου, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές και πολιτικά υποκινούμενες εκτιμήσεις.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο της έκθεσης του ευρωκοινοβουλίου βασίζεται σε «αβάσιμους ισχυρισμούς» και σε «παραπληροφόρηση κύκλων που διατηρούν εχθρική στάση απέναντι στην Τουρκία», ενώ τη χαρακτηρίζει ασύμβατη με την πραγματική εικόνα της χώρας.

Παράλληλα, η Άγκυρα κάνει λόγο για κείμενο που εντάσσεται σε «σκόπιμη πολιτική ατζέντα», η οποία, όπως αναφέρει, αντικατοπτρίζει ιδεολογικές τοποθετήσεις ορισμένων ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, αυτή η προσέγγιση παραγνωρίζει τη θετική δυναμική που, όπως υποστηρίζει, υπάρχει στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι η έκθεση παρέχει, κατά την τουρκική πλευρά, βήμα σε «τρομοκρατικές οργανώσεις» και σε κύκλους που στρέφονται κατά της Τουρκίας, ενώ ασκείται κριτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έλλειψη στρατηγικής οπτικής ως προς τις μελλοντικές σχέσεις με την Άγκυρα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο κεφάλαιο που αφορά τη δικαιοσύνη, με το τουρκικό ΥΠΕΞ να απορρίπτει ως «παραμόρφωση της πραγματικότητας» την κριτική για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στη χώρα. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η ανεξάρτητη τουρκική δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα της κρατικής κυριαρχίας και δεν μπορεί να υπόκειται σε διεθνείς πολιτικές παρεμβάσεις, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη» κάθε προσπάθεια πολιτικοποίησης των δικαστικών διαδικασιών.

Κλείνοντας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει πιο εποικοδομητική στάση, η οποία, όπως αναφέρει, θα μπορούσε να ενισχύσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων, με βάση τα κοινά συμφέροντα και τη θέση της Τουρκίας ως υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

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Νωρίτερα σήμερα, εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση του Ισπανού ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, σχετικά με την πρόοδο της Τουρκία στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση, που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα αυστηρή, καταγράφει εκτεταμένες παραβιάσεις του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατικής λειτουργίας στη χώρα.