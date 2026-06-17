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Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του
Ειδήσεις
22:17 - 17 Ιουν 2026

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα (17/6) ότι διατηρούσε πάντοτε εμπιστοσύνη προς τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως ανέφερε, προχώρησε σε μια απρόσμενη μεταστροφή υπέρ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν.      

Πάντοτε του μιλούσα με ειλικρίνεια και ευθύτητα. Όταν υπήρχαν διαφωνίες, τις αναγνωρίζαμε ανοιχτά. Ωστόσο, κάθε φορά που αναλάμβανε μια δέσμευση απέναντί μας, την τηρούσε, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Να σημειωθεί ότι ο Μακρόν επιφύλαξε θερμή υποδοχή στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδοσιακά δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτού του είδους τις διεθνείς συναντήσεις και είχε αποχωρήσει πρόωρα από τη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου στο Ανάκτορο των Βερσαλλιών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει προκαλέσει επικρίσεις από πολιτικούς αντιπάλους του, οι οποίοι τον κατηγορούν ότι τηρεί υπερβολικά συμβιβαστική στάση απέναντι στον Τραμπ.

Απαντώντας στις συγκεκριμένες επικρίσεις, ο Μακρόν τόνισε: «Αν δεν είχα διατηρήσει σταθερά τις θέσεις μου όλους αυτούς τους μήνες, τότε θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει την ισορροπία στις μεταξύ μας σχέσεις. For sure». Με τη φράση αυτή, που επανέλαβε στα αγγλικά, παρέπεμψε στην έκφραση που είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μετά την ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε ακόμη ότι ουδέποτε υπήρξε ασαφής ή αδύναμος στις τοποθετήσεις του και ότι εξέφραζε πάντα με σαφήνεια τις διαφωνίες του, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις υποθέσεις της Γροιλανδίας και της Ουκρανίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως επέλεγε διαρκώς να διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, σημειώνοντας ότι η διπλωματία δεν αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις με πρόσωπα ή κυβερνήσεις με τις οποίες υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων.

Ο Μακρόν υποστήριξε επίσης ότι η Γαλλία οφείλει να γνωρίζει πώς να τιμά τους προσκεκλημένους της, προσθέτοντας: «Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτό που είμαστε. Οι Βερσαλλίες αποτελούν εργαλείο διπλωματίας αλλά και μέσο προβολής ισχύος».

Χρησιμοποιώντας μια αθλητική παρομοίωση, ανέφερε ότι, όπως συμβαίνει και με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας, είτε αγωνίζεται εντός είτε εκτός έδρας, ο στόχος του παραμένει πάντα ο ίδιος: να πετυχαίνει αποτελέσματα.

Ωστόσο, λίγο πριν από την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στο γαλλικό κρασί. Επιπλέον, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα εντολή στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση ξένων πολιτών στα πιο προηγμένα μοντέλα της.

Αναφερόμενος στο ζήτημα αυτό, ο Μακρόν διερωτήθηκε: «Αν δεν είχαμε συναντήσει σήμερα τον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του, και αν δεν είχαν πραγματοποιηθεί οι εργασίες της G7 τις τελευταίες δύο ημέρες, πού θα βρισκόμασταν όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη;», υπενθυμίζοντας ότι το θέμα αυτό βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων της Τετάρτης.

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι χωρίς τον διάλογο και την άμεση επικοινωνία, η διεθνής σκηνή θα διολισθαίνει σε μια διαρκή αντιπαράθεση. «Διαφορετικά, ο κόσμος θα επικοινωνεί μόνο μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω δηλώσεων στον Τύπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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