Τσίπρας από Κύπρο: Το ενδιαφέρον για τα λαϊκά προβλήματα δεν αποτελεί λαϊκισμό

Η ενασχόληση με τα προβλήματα των πολιτών και η αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους δεν συνιστούν λαϊκισμό, αλλά ουσιαστική πολιτική ευθύνη, υποστήριξε σήμερα (17/6) ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κύπρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε πρόσφατες προτάσεις που, όπως είπε, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Μεταξύ αυτών ξεχώρισε την πρόταση για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αφορά κυρίως τα λαϊκά στρώματα, τα οποία χρησιμοποιούν καθημερινά τις αστικές συγκοινωνίες, ενώ το δημοσιονομικό του κόστος εκτιμάται στα 250 έως 300 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, σχολίασε ότι η συγκεκριμένη πρόταση χαρακτηρίστηκε ως λαϊκιστική από τους πολιτικούς αντιπάλους της ΕΛΑΣ. Αντιπαρέβαλε, ωστόσο, αποφάσεις που -όπως υποστήριξε- ευνοούν τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, όπως οι φορολογικές ελαφρύνσεις στα μερίσματα, οι διευκολύνσεις στη μεταβίβαση μεγάλων περιουσιών μέσω κληρονομιάς, η αύξηση του αριθμού και των αποδοχών των μητροπολιτών και των μετακλητών υπαλλήλων, καθώς και οι μισθολογικές αυξήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες αξιωματούχων.

«Όταν προωθούνται τέτοιες πολιτικές, χαρακτηρίζονται ως υπεύθυνη διακυβέρνηση. Όταν όμως τίθενται στο επίκεντρο τα προβλήματα των λαϊκών στρωμάτων και προτείνονται μέτρα στήριξής τους, τότε γίνεται λόγος για λαϊκισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας.

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