Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής της Μπρεστ, Ερίκ Ρουά

Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια του Ερίκ Ρουά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (17/06) σε ηλικία 58 ετών, βυθίζοντας στο πένθος το χώρο του αθλητισμού.

Ο Ρουά υπήρξε σημαντική προσωπικότητα του γαλλικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας το στίγμα του τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του καριέρας, αγωνίστηκε ως μέσος σε αρκετούς συλλόγους, με πιο χαρακτηριστική την παρουσία του στη Μαρσέιγ από το 1996 έως το 1999. Μάλιστα, με τη φανέλα της Μαρσέιγ έφτασε έως τον τελικό του Κυπέλλου UEFA.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ανέλαβε διάφορους διοικητικούς και οργανωτικούς ρόλους στη Νις, σύλλογο με τον οποίο διατηρούσε στενούς δεσμούς, πριν κάνει το ντεμπούτο του ως προπονητής τη σεζόν 2010-11.

Στη συνέχεια εργάστηκε με επιτυχία ως αθλητικός διευθυντής στη Λανς, ενώ τον Ιανουάριο του 2023 επέστρεψε στην προπονητική, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Μπρεστ.

Η παρουσία του στον πάγκο της Μπρεστ αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του συλλόγου. Υπό τις οδηγίες του, η ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση στη Ligue 1 το 2024, πετυχαίνοντας τη μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία της και εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά συμμετοχή στο UEFA Champions League. Στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, η Μπρεστ είχε την ευκαιρία να αναμετρηθεί με κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, σε μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογο.