Πεντάγωνο: Ζητά από το Κογκρέσο επιπλέον 80 δισ. για χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράν

Το Πεντάγωνο αναμένεται να ζητήσει από το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών την έγκριση πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους περίπου 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να καλυφθεί το αυξημένο κόστος του πολέμου κατά του Ιράν.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται ενημερωμένες πηγές, το ζήτημα συζητήθηκε αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο επαφών μεταξύ μελών του Κογκρέσου και του υφυπουργού Άμυνας Στίβεν Φάινμπεργκ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, στελέχη του Πενταγώνου προειδοποίησαν ότι, εάν δεν εγκριθεί εγκαίρως νέο νομοσχέδιο χρηματοδότησης, οι διαθέσιμοι πόροι για στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να εξαντληθούν ήδη από το καλοκαίρι.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και άλλες επιχειρησιακές προτεραιότητες, λόγω τόσο της εμπλοκής στον πόλεμο με το Ιράν, όσο και της ανάπτυξης στρατευμάτων στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στα μέσα Μαΐου, το Πεντάγωνο είχε εκτιμήσει ότι το συνολικό κόστος της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν θα διαμορφωνόταν περίπου στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτίμηση την οποία αμφισβητούν στελέχη των Δημοκρατικών, θεωρώντας ότι το πραγματικό ποσό είναι σημαντικά υψηλότερο.

Την ίδια ώρα, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες για τη μεγάλη κατανάλωση πυρομαχικών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, με ορισμένους να προειδοποιούν για πιθανές ελλείψεις και επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει απορρίψει αυτές τις εκτιμήσεις, χαρακτηρίζοντάς τες «κατασκευασμένη ιστορία».

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, μέρος της νέας χρηματοδότησης προορίζεται συγκεκριμένα για ναυτικές επιχειρήσεις, αποζημιώσεις στρατιωτικού προσωπικού και προμήθεια πυρομαχικών.

Πέρα από τη σύγκρουση με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα που είχαν ως στόχο την απαγωγή και ανατροπή του νόμιμου προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο, καθώς και επιθέσεις από τον Σεπτέμβριο σε πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ορισμένα μέλη του Κογκρέσου έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην έγκριση της πρόσθετης χρηματοδότησης. Την ίδια ώρα, επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει λάβει επίσημη έγκριση από το Κογκρέσο για την κήρυξη πολέμου κατά του Ιράν, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι η ενέργεια αυτή εγείρει ζητήματα νομιμότητας.