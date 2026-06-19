ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες, υιοθέτησαν στάση αναμονής απέναντι στην Κίνα, καθώς κατά τη διάρκεια του δείπνου τους την Πέμπτη (18/6) συζήτησαν τις ανισορροπίες στις οικονομικές σχέσεις της Ένωσης με το Πεκίνο.

Παρότι έδωσαν εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει την επεξεργασία εργαλείων και μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος, παραμένει ασαφές ποιες πρωτοβουλίες είναι πραγματικά διατεθειμένα να στηρίξουν τα κράτη-μέλη. Η επιφυλακτικότητα αυτή αντανακλά τους φόβους ότι μια πιο επιθετική ευρωπαϊκή στάση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κινεζικά αντίποινα.

Ωστόσο, στις συζητήσεις στη διήμερη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών επισκίασε η αιφνιδιαστική κίνηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης το βράδυ της Πέμπτης, η Γερμανία και η Γαλλία συγκαταλέγονταν μεταξύ των χωρών που εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη μονομερή πρωτοβουλία του Κόστα να προχωρήσει σε επαφές με το Κρεμλίνο. Ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Gitanas Nauseda, δήλωσε στο Bloomberg ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Κόστα υπερασπίστηκε την πρωτοβουλία του, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται σε κατάλληλη θέση ώστε να μεταφέρει τις θέσεις και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, τόνισε ότι οι επαφές του κορυφαίου συμβούλου του με τη ρωσική πλευρά ήταν σύντομες και περιορισμένες. Το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ως ο άνθρωπος που προεδρεύει των συνόδων των ηγετών της ΕΕ, είναι λογικό να λειτουργεί και ως εκπρόσωπος του μπλοκ σε τέτοιου είδους επαφές.

Η πρωτοβουλία, πάντως, δεν συνάντησε μόνο αντιδράσεις. Ορισμένοι ηγέτες εμφανίστηκαν υποστηρικτικοί απέναντι στις προσπάθειες του Κόστα, εκφράζοντας την άποψη ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και όχι να αποδεχθεί τον παραγκωνισμό της από τη διαδικασία. Μεταξύ των χωρών που τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας ήταν και η Ιταλία

Άλλες χώρες, κυρίως από τη σκανδιναβική περιοχή, υποστήριξαν ότι πιο κατάλληλο πλαίσιο για τέτοιου είδους επαφές θα ήταν το σχήμα E3, στο οποίο συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το συγκεκριμένο σχήμα θα μπορούσε να αναλάβει αποτελεσματικότερα τον συντονισμό των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών σε σχέση με τη Ρωσία και τις προοπτικές ειρηνευτικών συνομιλιών.

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