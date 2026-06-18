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Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»
Ειδήσεις
16:15 - 18 Ιουν 2026

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Reporter.gr Newsroom
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Μετά τη σύνοδο της G7 που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Εβιάν της Γαλλίας, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις Βρυξέλλες, όπου οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταφθάνουν σήμερα το απόγευμα (18/6) για μια διήμερη σύνοδο κορυφής. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται η Ουκρανία, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ. Ωστόσο, το επίκεντρο των αποψινών συζητήσεων κατά το επίσημο δείπνο θα είναι η Κίνα.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα σύνθετο ζήτημα στις σχέσεις της με την Κίνα. Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα ξεπερνά πλέον το 1 δισεκατομμύριο ευρώ ημερησίως. Παράλληλα, το Πεκίνο διατηρεί κυρίαρχη θέση στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών και εξαρτημάτων μικροτσίπ, από τα οποία εξαρτώνται πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Η εξάρτηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από την κινεζική οικονομία έχει αναδειχθεί έντονα τους τελευταίους μήνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η απόφαση της ΕΕ να αφαιρέσει έναν κινεζικό προμηθευτή ημιαγωγών από κατάλογο κυρώσεων, έπειτα από προειδοποιήσεις ευρωπαϊκών βιομηχανιών ότι είχαν ανάγκη τα προϊόντα του. Παράλληλα, η BMW εξέδωσε αυτή την εβδομάδα προειδοποίηση για την κερδοφορία της, αποδίδοντας μέρος των πιέσεων στη μειωμένη ζήτηση από την κινεζική αγορά.

Παρότι η στάση απέναντι στην Κίνα γίνεται ολοένα και πιο αυστηρή, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, η οποία εμφανίζεται διατεθειμένη να υιοθετήσει πιο αποφασιστική πολιτική, ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ισπανία, εκφράζουν ανησυχίες για το ενδεχόμενο επιδείνωσης των σχέσεων με το Πεκίνο. Ειδικότερα, οι χώρες αυτές υποστηρίζουν μια πιο πραγματιστική προσέγγιση, επισημαίνοντας τον κίνδυνο αντιποίνων.

Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής συζήτησης που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα, περιλαμβάνεται η ευρύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων εμπορικής άμυνας ή ακόμη και η δημιουργία νέων μηχανισμών. Ωστόσο, προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για την ενεργοποίηση του μέσου κατά του οικονομικού εξαναγκασμού, το οποίο θα επέτρεπε στην ΕΕ να απαντά σε πιεστικές ή εκβιαστικές εμπορικές πρακτικές, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αξιολογήσουν και τις πληροφορίες που μετέδωσε χθες το Bloomberg, σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ήρθε σε επαφή με το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται επίσης στις Βρυξέλλες για τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, αναμένεται να συμμετάσχει στις εργασίες της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να σημειωθεί ότι η χάραξη της επόμενης ημέρας για την Ουκρανία και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε εξάμηνη επανεξέταση της στρατιωτικής τους παρουσίας στην Ευρώπη.

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