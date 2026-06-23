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Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία
Ειδήσεις
09:29 - 23 Ιουν 2026

Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: Κόκκινος συναγερμός και 18 νεκροί στη Γαλλία

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει πολλές χώρες της ηπείρου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τεθεί σε ισχύ κόκκινες προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρίψουν τα ιστορικά ρεκόρ του Ιουνίου. Την ίδια στιγμή, στη Γαλλία ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει τους 18 νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά.  

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τους οποίους επικαλείται η Guardian, σε αρκετές περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας αισθητά το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου που είχε σημειωθεί το 1976. Η έντονη υγρασία και οι ασυνήθιστα θερμές νύχτες επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνθήκες διαβίωσης.

Στη Γαλλία, περισσότεροι από τους μισούς νομούς της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για καύσωνα, με περίπου 39 εκατομμύρια πολίτες να επηρεάζονται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 18 θάνατοι. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία παρέμειναν κλειδωμένα μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο και εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τη μητέρα τους τη Δευτέρα.

Παράλληλα, τρεις ηλικιωμένοι, ηλικίας από 80 έως 95 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Μπορντό έπειτα από επιπλοκές που συνδέονται με τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Επιπλέον, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι άλλοι 13 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djg76borv2lt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, επρόκειτο να συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη την Τρίτη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ταυτόχρονα, περισσότερα από 1.350 σχολεία παρέμειναν κλειστά για προληπτικούς λόγους. Στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στην Τουλούζη, ένας αντιδραστήρας πυρηνικού σταθμού τέθηκε εκτός λειτουργίας, καθώς το νερό που χρησιμοποιούνταν για την ψύξη του είχε υπερθερμανθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα εξέδωσε και η Ιταλία, καλύπτοντας 12 μεγάλες πόλεις της χώρας.

Στην Ισπανία, το Σαν Σεμπαστιάν, περιοχή που συνήθως χαρακτηρίζεται από ηπιότερο κλίμα, αναμενόταν να δει τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου για την εποχή. Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες κινούνται 5 έως 10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα τέλη Ιουνίου, ενώ σε ορισμένες βόρειες περιοχές η απόκλιση ξεπερνά ακόμη και τους 10 βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djg5cj1g5qxl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στο Βέλγιο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το κύμα ζέστης θα διαρκέσει τουλάχιστον μία εβδομάδα, με τον επικεφαλής προγνώσεων του μετεωρολογικού ινστιτούτου IRM να κάνει λόγο για θερμοκρασίες που ενδέχεται να αποτελέσουν τις υψηλότερες που έχουν ποτέ καταγραφεί στη χώρα.

Αντίστοιχα, στη Γερμανία οι αρχές καταγράφουν σημαντική αύξηση των θανατηφόρων περιστατικών κατά την κολύμβηση, με πέντε ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, αρκετοί επιβάτες χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, καθώς υπέστησαν θερμοπληξία όταν το αεροσκάφος τους παρέμεινε ακινητοποιημένο στην πίστα για περισσότερο από μία ώρα πριν από την απογείωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 09:29
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