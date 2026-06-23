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Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ
Ειδήσεις
14:53 - 23 Ιουν 2026

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Η κατάσταση στον Λίβανο συνεχίζει να είναι εκρηκτική παρά τις διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και τα μηνύματα για αποκλιμάκωση προς κάθε πλευρά.  

Έτσι, την Τρίτη (23/6), η Χεζμπολάχ κατηγόρησε εκ νέου το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, λέγοντας μάλιστα πως οι IDF άνοιξαν πυρ εναντίον μιας «ομάδας πολιτών» κοντά στη Ναμπατιέχ στο νότιο Λίβανο.

Η οργάνωση προειδοποίησε – σύμφωνα με τους Times οf Israel – πως «αυτό που έκανε ο εχθρός αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, την οποία [η Χεζμπολάχ] έχει τηρήσει μέχρι τώρα».

Ο ισραηλινός στρατός, από τη μεριά του, απάντησε πως τα στρατεύματα έπληξαν μια ομάδα ενόπλων της Χεζμπολάχ που αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις στην περιοχή της κορυφογραμμής Αλί Ταχέρ.

Μάλιστα, δημοσίευσε και μία φωτογραφία που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των IDF απεικονίζει τους ένοπλους άνδρες.

Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά στην περιοχή και άλλοι τραυματίστηκαν.

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