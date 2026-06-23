67 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και $9 δισ.: Το μεγάλο δώρο των ΗΠΑ στο Ιράν

Σε μία κίνηση με σημαντικές γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε ευρεία χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν στον τομέα της ενέργειας, επιτρέποντας για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες την πραγματοποίηση πετρελαϊκών συναλλαγών σε δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την έκδοση της λεγόμενης «General License X», μιας προσωρινής άδειας διάρκειας 60 ημερών, η οποία επιτρέπει στην Τεχεράνη να παράγει, να εξάγει και να εμπορεύεται αργό πετρέλαιο, πετροχημικά και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα έως τις 21 Αυγούστου. Παράλληλα, αίρονται περιορισμοί για πλοία και επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα βρίσκονταν υπό αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με το CNBC, η απόφαση θεωρείται η μεγαλύτερη ανατροπή της αμερικανικής πολιτικής κυρώσεων απέναντι στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στα κρατικά ταμεία της χώρας.

Αναλυτές υπολογίζουν ότι περίπου 67 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου που παραμένουν αποθηκευμένα στον Περσικό Κόλπο μπορούν πλέον να διατεθούν στην αγορά, δημιουργώντας δυνητικά έσοδα ύψους 8 έως 9 δισ. δολαρίων για την Τεχεράνη. Επιπλέον, η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών σε δολάρια μειώνει σημαντικά το κόστος και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα το Ιράν μέσω πολύπλοκων και αδιαφανών τραπεζικών διαδρομών.

Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης στην Ελβετία, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσαν πρόοδο προς μια πιο μόνιμη συμφωνία αποκλιμάκωσης των εντάσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπερασπίστηκε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι τα επιπλέον έσοδα από το πετρέλαιο θα πρέπει να κατευθυνθούν στην αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και όχι στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Κίνας, η οποία απορροφά περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου. Ειδικοί εκτιμούν ότι η άρση των τραπεζικών περιορισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των κινεζικών αγορών, καθώς πλέον διευκολύνονται οι πληρωμές και οι εμπορικές συναλλαγές.

Παράλληλα, η Τεχεράνη αναμένεται να αξιοποιήσει το δίμηνο παράθυρο ευκαιρίας για την αποκατάσταση ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τις συγκρούσεις και για τη σύναψη νέων μακροχρόνιων συμφωνιών με ξένους αγοραστές. Για πολλούς αναλυτές, η εξέλιξη αυτή συνιστά μία σημαντική οικονομική και διπλωματική νίκη για το Ιράν.