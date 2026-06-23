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Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν
Ειδήσεις
19:29 - 23 Ιουν 2026

Πολωνία και Ουκρανία σε μετωπική σύγκρουση για το ιστορικό παρελθόν

Reporter.gr Newsroom
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Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί της ουκρανικής αντιπροσωπείας στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας (Ukraine Recovery Conference 2026), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Ιουνίου στο Γκντανσκ της Πολωνίας. Η απουσία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τη σημαντική διεθνή συνάντηση αποδίδεται στην έντονη διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Κιέβου και Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με τη Σβιριντένκο, η ουκρανική αποστολή θα περιλαμβάνει κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηματίες, βουλευτές και εκπροσώπους τοπικών αρχών, με στόχο την εξασφάλιση νέων συμφωνιών για την άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας.

Η ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών κλιμακώθηκε όταν ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι αφαίρεσε από τον Ζελένσκι το Τάγμα του Λευκού Αετού, την ανώτατη τιμητική διάκριση της Πολωνίας. Η απόφαση ελήφθη μετά την ονομασία ουκρανικής στρατιωτικής μονάδας προς τιμήν του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού, ο οποίος συνδέεται με τις σφαγές δεκάδων χιλιάδων Πολωνών στη Βολυνία κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η διπλωματική αντιπαράθεση προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με Ουκρανούς αξιωματούχους και πρώην προέδρους να επιστρέφουν τις πολωνικές διακρίσεις τους. Παράλληλα, η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση και στο εσωτερικό της Πολωνίας, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ να επικρίνει τον Ναβρότσκι, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύει τις στρατηγικές σχέσεις της χώρας με έναν από τους βασικότερους συμμάχους της απέναντι στη Ρωσία.

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