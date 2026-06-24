Τα «διαλείμματα ενυδάτωσης» έχουν μετατρέψει αυτό το Μουντιάλ στο πιο «μεθυσμένο» στην ιστορία

Το αμφιλεγόμενο «διάλειμμα ενυδάτωσης» των 180 δευτερολέπτων έχει μετατρέψει αυτό το Μουντιάλ στο πιο «μεθυσμένο» στην ιστορία.

Σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο γεμάτο ένταση και γεωπολιτικές ίντριγκες, τίποτα δεν έχει προκαλέσει περισσότερες αντιδράσεις από τις διακοπές που είναι γνωστές ως «διαλείμματα ενυδάτωσης». Τα Hydration Breaks, αυτές οι τρίλεπτες παύσεις, που πραγματοποιούνται περίπου στα μισά κάθε ημιχρόνου, έχουν επικριθεί παγκοσμίως ως εμπορικά τεχνάσματα που εξυπηρετούν τους χορηγούς, διακόπτουν τον ρυθμό του αγώνα και παραβιάζουν το πνεύμα του ποδοσφαίρου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια διψασμένη ομάδα που δεν χορταίνει από αυτά — και δεν είναι οι παίκτες που τρέχουν για 90 λεπτά μέσα στη ζέστη.

Τα διαλείμματα ενυδάτωσης του Μουντιάλ έχουν μετατραπεί σε αγώνες ταχύτητας για την αγορά μπύρας.

Η FIFA, το παγκόσμιο διοικητικό όργανο του ποδοσφαίρου, επιμένει ότι τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι απαραίτητα για την ασφάλεια των παικτών λόγω της καλοκαιρινής ζέστης στη Βόρεια Αμερική — παρότι πέντε από τα δεκαέξι γήπεδα του τουρνουά είναι στεγασμένα ή πλήρως κλειστά.

Στην πράξη, όμως, αυτά τα διαλείμματα έχουν συμβάλει ώστε το φετινό Μουντιάλ να είναι ίσως το πιο αλκοολούχο στην ιστορία. Τέσσερα χρόνια μετά το Κατάρ, που αφαίρεσε αιφνιδιαστικά την μπύρα από τα γήπεδα λίγο πριν την έναρξη της διοργάνωσης, τα στάδια του NFL προσφέρουν άφθονα ποτά — μπύρες, κοκτέιλ και αλκοολούχα ανθρακούχα ποτά — στους φιλάθλους.

Στο ποδόσφαιρο, συνήθως είναι πιο δύσκολο να πιει κανείς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, οι κανόνες κατά του χουλιγκανισμού απαγορεύουν ακόμη και την κατανάλωση αλκοόλ «με θέα στον αγωνιστικό χώρο» από 15 λεπτά πριν από τη σέντρα. (Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φίλαθλοι μένουν νηφάλιοι· απλώς πίνουν πριν από τον αγώνα και κατακλύζουν τους διαδρόμους του γηπέδου στο ημίχρονο.)

Σε αυτό το τουρνουά, όμως, η FIFA έχει προσφέρει στους διψασμένους θεατές περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ να ανανεώσουν το ποτό τους χωρίς να χάσουν ούτε στιγμή από τον αγώνα. Το διάλειμμα ενυδάτωσης θα μπορούσε κάλλιστα να ονομαστεί «διάλειμμα για ποτό».

«Μου αρέσει», είπε ο Ρέι Φερνάντεζ, φίλαθλος της Αργεντινής από το Λος Άντζελες, κατά τη διάρκεια μιας ακόμη παράστασης του Λιονέλ Μέσι απέναντι στην Αυστρία. «Είναι πολύ αμερικανικό όμως».

Και στους αγώνες των ΗΠΑ, οι Αμερικανοί φαίνεται να το λατρεύουν, διαβάζουμε στη Wall Street Journal. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας ΗΠΑ–Αυστραλίας την περασμένη εβδομάδα, δεν υπήρχε ούτε ένας πελάτης στην ουρά του κυλικείου «Cityside» πίσω από την εστία της Αυστραλίας. Μια υπάλληλος είχε τόσο λίγη δουλειά που χαζολογούσε στο κινητό της.

Αυτό άλλαξε ακριβώς 23 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα αργότερα.

Μόλις ο διαιτητής σφύριξε για το διάλειμμα ενυδάτωσης, οι φίλαθλοι κατευθύνθηκαν μαζικά προς τον πάγκο για να αγοράσουν ποτό. Είχαν μόλις 180 δευτερόλεπτα για να φτάσουν εκεί, να αγοράσουν ό,τι ήθελαν και να επιστρέψουν στη θέση τους πριν ξαναρχίσει ο αγώνας.

«Τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι ανοησίες. Είναι καθαρά για τα χρήματα... αλλά τουλάχιστον μπορώ να πάρω τις μπύρες μου», είπε ένας ακόμη Αμερικανός φίλαθλος. «Είναι κάτι καινούργιο για μένα να μπορώ να πεταχτώ έξω στη μέση του ημιχρόνου.»

Ο Μπόνερ ήταν πλέον έμπειρος σε αυτή τη διαδικασία. Είχε ήδη παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες πριν ταξιδέψει στο Σιάτλ και, παρά την αντίθεσή του στις διακοπές, τις είχε αποδεχθεί ως ευκαιρία για ανεφοδιασμό.

«Θα είχα προμηθευτεί περισσότερες μπύρες νωρίτερα αν μου το επέτρεπαν», είπε. «Αλλά επιτρέπονται μόνο δύο ανά άτομο».

Για ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση, οι φίλαθλοι δεν χρειάζεται καν να σηκωθούν από τις θέσεις τους. Σε αντίθεση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά γήπεδα, εδώ πωλητές περιφέρονται στις κερκίδες με φορητά ψυγεία γεμάτα κουτάκια μπύρας.

Ρεκόρ κατανάλωσης μπύρας στις ΗΠΑ

Όλα αυτά συνθέτουν ένα μείγμα παραγόντων που καθιστά το φετινό Μουντιάλ το πιο αλκοολοκεντρικό που έχει καταγραφεί. Ολόκληρες πόλεις παρακολουθούν με έκπληξη τους ξένους φιλάθλους να καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες αλκοόλ. Οι Σκωτσέζοι οπαδοί, γνωστοί ως «Tartan Army», σχεδόν άδειασαν τα αποθέματα μπύρας της Βοστώνης.

Μια παμπ στο Ντάλας ανέφερε ότι πούλησε 5.000 μπύρες σε Άγγλους φιλάθλους πριν από τον αγώνα της ομάδας τους με την Κροατία. Και η πόλη της Φιλαδέλφειας έδωσε προσωρινή άδεια στα μπαρ να παραμένουν ανοιχτά έως τις 4 τα ξημερώματα αντί για τις 2, ώστε να εξυπηρετηθούν οι επισκέπτες του Μουντιάλ.

Πλέον, τα διαλείμματα ενυδάτωσης σημαίνουν ότι οι φίλαθλοι δεν απέχουν ποτέ περισσότερο από 22,5 λεπτά από την επόμενη μπύρα τους — είτε τους αρέσει είτε όχι.





