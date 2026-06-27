ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα
Ειδήσεις
21:00 - 27 Ιουν 2026

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι απώλειες και οι καταστροφές συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση στις αρχές και τις ομάδες διάσωσης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ αναφέρει ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις δονήσεις, μεταξύ των οποίων περίπου δύο εκατομμύρια μόνο στην πρωτεύουσα Καράκας. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δημογραφικά δεδομένα και ανάλυση των ζημιών, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκύψει.

Οι καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, κυρίως στην περιοχή Λα Γουάιρα, στα βόρεια περίχωρα του Καράκας, όπου πολυάριθμες πολυκατοικίες και κτίρια έχουν ισοπεδωθεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Διεθνής επιχείρηση διάσωσης

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 μέλη ξένων διασωστικών ομάδων έχουν ήδη φτάσει στη χώρα, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, Όλιβερ Μπλάνκο, έχουν πραγματοποιηθεί 17 πτήσεις που μετέφεραν τα συνεργεία, ενώ αναμένονται ακόμη 25 πτήσεις μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ο Μπλάνκο εξέφρασε τις ευχαριστίες της κυβέρνησης προς τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη και την αλληλεγγύη της σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Οι διασώστες επιχειρούν κυρίως στις περιοχές γύρω από τη Λα Γουάιρα και το Καράκας, ωστόσο σε αρκετά σημεία οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται από την έλλειψη βαρέως εξοπλισμού και την περιορισμένη παρουσία των αρχών. Κάτοικοι και εθελοντές αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια ακόμη και με τα χέρια τους.

Προβλήματα πρόσβασης και υποδομών

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου που συνδέει τη Λα Γουάιρα με το Καράκας, επικαλούμενες κυκλοφοριακή συμφόρηση που εμπόδιζε την πρόσβαση των ασθενοφόρων και των διασωστικών συνεργείων. Πολίτες που δεν ανήκουν σε επίσημες ομάδες χρειάζονται πλέον ειδική διαπίστευση για να περάσουν από τα μπλόκα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αστυνομία απαγόρευσε τη διέλευση από τον κεντρικό οδικό άξονα, ενώ οι εναλλακτικές διαδρομές παραμένουν υπερφορτωμένες.

Παράλληλα, η ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές παραμένει μερικώς αποκατεστημένη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου το 60% του δικτύου έχει επανέλθει, ενώ περιοχές κοντά στο επίκεντρο, όπως το Μορόν και τμήματα της Λα Γουάιρα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Αγνοούμενοι και εκτιμήσεις για τις ζημιές

Επισήμως, η κυβέρνηση αναφέρει εκατοντάδες αγνοούμενους, ωστόσο πλατφόρμα της αντιπολίτευσης έχει καταγράψει πάνω από 54.000 ονόματα ανθρώπων που δηλώνονται ως αγνοούμενοι, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της αβεβαιότητας γύρω από τον τελικό απολογισμό.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι άμεσες οικονομικές ζημιές από τους σεισμούς ενδέχεται να φτάσουν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ προειδοποιούν ότι ο πραγματικός ανθρωπιστικός αντίκτυπος ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, με περίπου 6,76 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν επηρεαστεί συνολικά.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές και τη διεθνή κοινότητα να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια μιας από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ
Ειδήσεις

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία
Ειδήσεις

Βενεζουέλα: Στους 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι – Κόστος-μαμούθ για την οικονομία

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ
Ειδήσεις

Η Ευρώπη σε θερμικό κλοιό – Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το νέο κλιματικό σοκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:59

Πογκρόμ συλλήψεων στην Τουρκία ενόψει ΝΑΤΟ: Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και φοιτητές

Πολιτική
27/06/2026 - 19:38

Νέα σύγκρουση ΝΔ–ΠΑΣΟΚ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές: Αντεγκλήσεις για «δημοκρατική ταλαιπωρία» και έλεγχο των ΟΤΑ

Οικονομία
27/06/2026 - 19:30

ΕΚΤ: Η Σνάμπελ προειδοποιεί για νέο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων – «Ο πληθωρισμός δεν έχει ηττηθεί»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 19:10

Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ συγκλόνισε το Αφγανιστάν: Αισθητός σε Πακιστάν και Καμπούλ

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:59

Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Πολιτική
27/06/2026 - 18:30

ΠΑΣΟΚ: Προβληματισμός από την αναστολή του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 18:10

Θυελλώδεις άνεμοι «σαρώνουν» την Αττική: Εντονότερα φαινόμενα την Κυριακή - Σε ετοιμότητα η πολιτική προστασία

Πολιτική
27/06/2026 - 17:59

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζητούν 73 στελέχη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:30

Η Τουρκία στο στόχαστρο του Κογκρέσου: Ελληνοαμερικανοί βουλευτές αντιδρούν στη συμφωνία των 700 εκατ. δολαρίων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 17:22

Βενεζουέλα: Αγώνας δρόμου στα ερείπια – 1.720 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και οργή για την κρατική ανεπάρκεια

Χρηματιστήρια
27/06/2026 - 16:59

Καμπανάκι από BofA: Πτώση έως 12% στις ευρωπαϊκές αγορές – Ποιους κλάδους να αποφύγουν οι επενδυτές

Πολιτική
27/06/2026 - 16:30

Καρυστιανού μετά τις αποχωρήσεις: «Η ΕΛΠΙΔΑ καθαρίζει» – Καταγγέλλει εκβιασμούς, παρασκήνιο και «αρχηγιλίκια»

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ