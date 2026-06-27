ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν επηρεαστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, ενώ οι απώλειες και οι καταστροφές συνεχίζουν να αυξάνουν την πίεση στις αρχές και τις ομάδες διάσωσης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) του ΟΗΕ αναφέρει ότι έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις δονήσεις, μεταξύ των οποίων περίπου δύο εκατομμύρια μόνο στην πρωτεύουσα Καράκας. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε δημογραφικά δεδομένα και ανάλυση των ζημιών, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει προκύψει.

Οι καταστροφικοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, κυρίως στην περιοχή Λα Γουάιρα, στα βόρεια περίχωρα του Καράκας, όπου πολυάριθμες πολυκατοικίες και κτίρια έχουν ισοπεδωθεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές.

Διεθνής επιχείρηση διάσωσης

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι περίπου 1.600 μέλη ξένων διασωστικών ομάδων έχουν ήδη φτάσει στη χώρα, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, Όλιβερ Μπλάνκο, έχουν πραγματοποιηθεί 17 πτήσεις που μετέφεραν τα συνεργεία, ενώ αναμένονται ακόμη 25 πτήσεις μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Ο Μπλάνκο εξέφρασε τις ευχαριστίες της κυβέρνησης προς τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη και την αλληλεγγύη της σε αυτή την κρίσιμη περίοδο.

Οι διασώστες επιχειρούν κυρίως στις περιοχές γύρω από τη Λα Γουάιρα και το Καράκας, ωστόσο σε αρκετά σημεία οι επιχειρήσεις δυσχεραίνονται από την έλλειψη βαρέως εξοπλισμού και την περιορισμένη παρουσία των αρχών. Κάτοικοι και εθελοντές αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να αναζητούν επιζώντες στα ερείπια ακόμη και με τα χέρια τους.

Προβλήματα πρόσβασης και υποδομών

Οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου που συνδέει τη Λα Γουάιρα με το Καράκας, επικαλούμενες κυκλοφοριακή συμφόρηση που εμπόδιζε την πρόσβαση των ασθενοφόρων και των διασωστικών συνεργείων. Πολίτες που δεν ανήκουν σε επίσημες ομάδες χρειάζονται πλέον ειδική διαπίστευση για να περάσουν από τα μπλόκα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η αστυνομία απαγόρευσε τη διέλευση από τον κεντρικό οδικό άξονα, ενώ οι εναλλακτικές διαδρομές παραμένουν υπερφορτωμένες.

Παράλληλα, η ηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές παραμένει μερικώς αποκατεστημένη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου το 60% του δικτύου έχει επανέλθει, ενώ περιοχές κοντά στο επίκεντρο, όπως το Μορόν και τμήματα της Λα Γουάιρα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Αγνοούμενοι και εκτιμήσεις για τις ζημιές

Επισήμως, η κυβέρνηση αναφέρει εκατοντάδες αγνοούμενους, ωστόσο πλατφόρμα της αντιπολίτευσης έχει καταγράψει πάνω από 54.000 ονόματα ανθρώπων που δηλώνονται ως αγνοούμενοι, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος της αβεβαιότητας γύρω από τον τελικό απολογισμό.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι άμεσες οικονομικές ζημιές από τους σεισμούς ενδέχεται να φτάσουν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ προειδοποιούν ότι ο πραγματικός ανθρωπιστικός αντίκτυπος ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος, με περίπου 6,76 εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν επηρεαστεί συνολικά.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές και τη διεθνή κοινότητα να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια μιας από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών στη Λατινική Αμερική.