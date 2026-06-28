Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων – 1.400 νεκροί, 55.000 αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα ξεπέρασε τους 1.400 το Σάββατο (27/6), καθώς διεθνείς ομάδες διάσωσης καταφθάνουν στη χώρα και οι αρχές συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στις παράκτιες περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Το νέο τραγικό απολογισμό ανακοίνωσαν οι αρχές την ώρα που διασώστες επιχειρούσαν στη Λα Γκουάιρα και σε τμήματα του Καράκας. Τις τελευταίες ημέρες συγγενείς θυμάτων και εθελοντές ανασύρουν επιζώντες αλλά και σορούς μέσα από τα συντρίμμια, καταγγέλλοντας σε πολλές περιπτώσεις έλλειψη βαρέος εξοπλισμού και περιορισμένη παρουσία των κρατικών συνεργείων.

Σύμφωνα με τις αρχές, περισσότεροι από 1.600 διασώστες από το εξωτερικό έχουν ήδη φτάσει στη Βενεζουέλα, ενώ αναμένονται και νέες αποστολές, ενισχύοντας τη διεθνή επιχείρηση που στήθηκε μετά τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ της Τετάρτης, οι οποίοι προκάλεσαν εκατοντάδες μετασεισμούς.

Στην Καραμπαγέδα, μία από τις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές στη Λα Γκουάιρα, αμερικανικά ελικόπτερα μετέφεραν ομάδες διάσωσης σε αυτοσχέδιο σημείο προσγείωσης, όπως μετέδωσαν ανταποκριτές του Reuters.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες εθελοντές βρισκόταν και ο 33χρονος βιομηχανικός μηχανικός Αλεχάντρο Σεράνο, ο οποίος ταξίδεψε από το Σαν Κριστόμπαλ της δυτικής Βενεζουέλας αναζητώντας την 24χρονη αδελφή του, Άνα Σεράνο. Η νεαρή γυναίκα διέμενε στην πολυκατοικία Bahía Mar στην Καραμπαγέδα, η οποία κατέρρευσε από τη σεισμική δόνηση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Σεράνο δήλωσε ότι πέρασε το βράδυ της Πέμπτης στο νοσοκομείο Pérez Carreño του Καράκας χωρίς να τη βρει, ενώ παρέδωσε τα στοιχεία της και τη διεύθυνση κατοικίας της σε διασώστες από την Αργεντινή και το Ελ Σαλβαδόρ.

«Ελπίζω να μη τη βρουν στα συντρίμμια», είπε με εμφανή συγκίνηση, εννοώντας ότι εύχεται να βρίσκεται ακόμη ζωντανή. «Απλώς θέλω να τη βρω».

Κοιμούνται στους δρόμους λόγω των μετασεισμών

Κάτοικοι των πληγεισών περιοχών αναφέρουν ότι η ανταπόκριση των αρχών δεν ήταν παντού η ίδια, αν και σε τμήματα της Καραμπαγέδα και της περιοχής Λος Κοράλες επιχειρούν πλέον βαριά μηχανήματα.

Στη μικρή συνοικία Βάγιε ντελ Πίνο, η 60χρονη Μπέισι Ρίβας δήλωσε ότι πέντε ή έξι σπίτια παραμένουν όρθια, αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

«Από το βράδυ των σεισμών σχεδόν όλοι οι γείτονες κοιμούνται στον δρόμο εξαιτίας των συνεχών μετασεισμών. Τα νεύρα μου είναι τεντωμένα, σκέφτομαι τους νεκρούς και όσους έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους», ανέφερε.

Λίγο πιο πέρα, η Γέντρι Σαντάνα είπε ότι αρκετά σπίτια στον μικρό οικισμό των περίπου 30 κατοικιών έχουν εμφανίσει ρωγμές στους τοίχους, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα. Η ίδια, καθισμένη στο πεζοδρόμιο μαζί με τη Ρίβας, αφού παρέλαβαν τρόφιμα από φορτηγό ανθρωπιστικής βοήθειας, εξήγησε ότι η αδελφή της έχασε το μικρό σπίτι της, αλλά σώθηκε.

«Πονάει να βλέπεις ανθρώπους να αγωνίζονται μια ζωή και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να χάνουν τα πάντα», είπε.

Περιορισμοί στις μετακινήσεις – Επιστρέφει σταδιακά το ηλεκτρικό ρεύμα

Οι αρχές εξακολουθούν να περιορίζουν την πρόσβαση στη Λα Γκουάιρα, διατηρώντας ελέγχους στον βασικό οδικό άξονα που συνδέει την περιοχή με το Καράκας, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη κυκλοφορία εμποδίζει τη διέλευση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Οι πολίτες που δεν συμμετέχουν στις επίσημες επιχειρήσεις διάσωσης μπορούν να περάσουν από τα σημεία ελέγχου μόνο με ειδική άδεια.

Την ίδια ώρα, η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά στις πληγείσες περιοχές. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας της χρόνιας υποεπένδυσης και των οικονομικών κυρώσεων, με αποτέλεσμα πολύωρες καθημερινές διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πάνω από 55.000 αγνοούμενοι

Παρότι η κυβέρνηση κάνει λόγο για εκατοντάδες αγνοούμενους ή εγκλωβισμένους, περισσότεροι από 55.000 άνθρωποι εμφανίζονται ως αγνοούμενοι σε διαδικτυακή πλατφόρμα που προωθεί η αντιπολίτευση.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) εκτιμά ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000, γεγονός που θα κατατάξει τους φετινούς σεισμούς ανάμεσα στους πιο πολύνεκρους που έχουν καταγραφεί στη Λατινική Αμερική τον τελευταίο αιώνα.

Η καταστροφή αναμένεται να έχει και πολιτικές προεκτάσεις για την μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει επιχειρήσει να προβάλει την εικόνα μιας νέας αρχής, παρότι υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος ανατράπηκε και συνελήφθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο.

Από τη Ρώμη, ο Πάπας Λέων απηύθυνε προσευχές για τα θύματα, τις οικογένειές τους και όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η διεθνής αλληλεγγύη προς τη Βενεζουέλα θα συνεχιστεί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές. Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης, ύψους αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, πέραν των 150 εκατομμυρίων που έχει ήδη δεσμεύσει η κυβέρνηση Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο Reuters ότι η ανανεωμένη έκκληση της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο —η οποία εγκατέλειψε τη Βενεζουέλα στα τέλη του περασμένου έτους— για αμερικανική βοήθεια προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα, προκαλεί δυσφορία στην Ουάσιγκτον, όπου εκτιμούν ότι η παρούσα συγκυρία, εν μέσω της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης, δεν είναι η κατάλληλη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djkds3levkwh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}