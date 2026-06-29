ΕΕ–Κίνα: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες με φόντο το εμπορικό έλλειμμα των 360 δισ. ευρώ

Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο, καθώς ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, υποδέχεται σήμερα στις Βρυξέλλες τον υπουργό Εμπορίου της Κίνας, Ουάνγκ Ουεντάο, για συνομιλίες υψηλού επιπέδου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συνάντηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά το μήνυμα του Πεκίνου ότι είναι έτοιμο να αντέξει ακόμη και περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων με την ΕΕ, ακόμη και ένα ενδεχόμενο «πάγωμα» του εμπορίου, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. «Η Κίνα δεν επιθυμεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά δεν το φοβάται», ανέφερε λογαριασμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μόλις δέκα ημέρες μετά τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της ΕΕ, όπου οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συζήτησαν τις προκλήσεις που θέτει η Κίνα, εστιάζοντας κυρίως στην υπερπαραγωγική της ικανότητα και στην αυξανόμενη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από το Πεκίνο.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε με ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους το μέγεθος της πρόκλησης, επισημαίνοντας ότι το ετήσιο εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ έναντι της Κίνας έχει εκτοξευθεί στα 360 δισ. ευρώ. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, οι ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίστηκαν περισσότερο ενωμένοι ως προς τη διάγνωση του προβλήματος, αν και εξακολουθούν να διαφωνούν για την ένταση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

Η κρίση που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των πιέσεων που δέχεται η ευρωπαϊκή μεταποίηση. Η πρόσφατη προειδοποίηση της Volkswagen για πιθανές περικοπές έως και 100.000 θέσεων εργασίας ανέδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης, η οποία αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα. Ωστόσο, στις Βρυξέλλες επικρατεί η εκτίμηση ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στον κλάδο του αυτοκινήτου, αλλά επεκτείνεται και στις χημικές βιομηχανίες, τη χαλυβουργία, την παραγωγή αλουμινίου και τον τομέα των logistics.

Οι ηγέτες της ΕΕ ανέθεσαν στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προετοιμάσει την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής «εργαλειοθήκης» εμπορικής άμυνας, με τις σχετικές προτάσεις να αναμένονται το φθινόπωρο.

Παρά τη γενικότερη σύγκλιση, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το πόσο επιθετική θα πρέπει να είναι η στάση της ΕΕ απέναντι στο Πεκίνο. Ορισμένες χώρες, όπως η Ισπανία, εξακολουθούν να ενθαρρύνουν τις κινεζικές επενδύσεις, φοβούμενες ότι μια σκληρότερη γραμμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίποινα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση της Γερμανίας. Η υπουργός Οικονομίας, Καταρίνα Ράιχε, συναντήθηκε χθες στις Βρυξέλλες με τον Ουάνγκ Ουεντάο. Αν και στο παρελθόν είχε προειδοποιήσει ότι τα ευρωπαϊκά εμπορικά μέτρα δεν θα πρέπει να πλήξουν τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Κίνα, μετά τη συνάντηση δήλωσε ότι το Βερολίνο επιθυμεί την εμβάθυνση της συνεργασίας με το Πεκίνο, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστούν δικαιότεροι όροι ανταγωνισμού.

«Οι ανοιχτές αγορές προϋποθέτουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού, αξιόπιστες εφοδιαστικές αλυσίδες και ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά.