Τσίπρας προς Γκιλφόιλ: Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος – «Όχι» σε λευκές επιταγές

Με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, και συνομίλησε μαζί της για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ Χάρης Τζήμητρας, ο διπλωματικός σύμβουλος Δημήτρης Παπαγεωργίου και ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου Ανδρέας Μπούσιος.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στους λόγους και το πλαίσιο δημιουργίας της, και στην «ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και αλλαγής πολιτικής, που χρειάζεται η χώρα», όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του κόμματος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ιδίως στους τομείς του στρατηγικού διαλόγου, άμυνας, οικονομίας και ενέργειας και σε όσα έγιναν το διάστημα 2015-2019.

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε: «Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται στο αμοιβαίο όφελος και όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου και της λευκής επιταγής». Αναφέρθηκε στην Ελλάδα ως «πυλώνα ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας» προσθέτοντας ότι «ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστούν αυτά στην ευρύτερη περιοχή είναι η διπλωματία, με σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο και όχι οι πολεμικές επιχειρήσεις που το παραβιάζουν».

Αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσου τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή καθώς και της γενοκτονίας στη Γάζα από την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ αποτίμησε ως θετικές τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και για δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη να στηριχθεί η πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό για δίκαιη και βιώσιμη επίλυση του προβλήματος, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρρες.

Τέλος, τόνισε ότι πρέπει «οι ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τερματισμό των προκλήσεων». Εξέφρασε την αντίθεση του στην πώληση νέων αμερικανικών εξοπλισμών στην Τουρκία υπό αυτές τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των F35. Έκανε λόγο για μεγάλη σημασία πτης ροσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία.