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Bloomberg: Η Ευρώπη θωρακίζει τη χαλυβουργία της απέναντι στην κινεζική υπερπροσφορά
Ειδήσεις
22:00 - 01 Ιουλ 2026

Bloomberg: Η Ευρώπη θωρακίζει τη χαλυβουργία της απέναντι στην κινεζική υπερπροσφορά

Reporter.gr Newsroom
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Το 1951 γεννήθηκε η πρώτη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Σχεδόν τρία τέταρτα του αιώνα αργότερα, η ΕΕ παρεμβαίνει για να στηρίξει τη δοκιμαζόμενη ευρωπαϊκή χαλυβουργία.  

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, στο πλαίσιο νέων κανόνων που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, οι Βρυξέλλες μειώνουν την ποσόστωση χάλυβα που μπορεί να εισέρχεται στην Ένωση χωρίς δασμούς στα 18,3 εκατομμύρια τόνους, περιορίζοντας το συνολικό όγκο κατά 47%. Παράλληλα, οι εμπορικοί εταίροι θα επιβαρύνονται με δασμό 50% για τις εισαγωγές που υπερβαίνουν την εθνική ποσόστωση που τους έχει κατανεμηθεί, δηλαδή με συντελεστή διπλάσιο από το 25% που είχε θεσπιστεί το 2018.

Σε μια σπάνια εκδήλωση επιδοκιμασίας προς τον συχνά δυσκίνητο ευρωπαϊκό μηχανισμό λήψης αποφάσεων και νομοθέτησης, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί χάλυβα χαιρέτισαν τη νέα πρωτοβουλία.

«Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο γενικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χάλυβα (Eurofer), Άξελ Έγκερτ και πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι:

«Μας προστατεύει πραγματικά από την παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που έχει δημιουργηθεί από ορισμένους εμπορικούς εταίρους, και ιδιαίτερα από την Κίνα»

Στο ίδιο πλαίσιο συμπλήρωσε ότι τα νέα μέτρα αναμένεται να συμβάλουν στη διατήρηση περίπου 200.000 θέσεων εργασίας στην ευρωπαϊκή χαλυβουργία. Η σχετική απόφαση, η οποία αναμενόταν πριν από την προθεσμία της 1ης Ιουλίου, αποσκοπεί στη στήριξη ενός βασικού πυλώνα της ευρωπαϊκής μεταποιητικής βιομηχανίας, καθώς οι χαλυβουργίες της ηπείρου βρίσκονται αντιμέτωπες με το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις φθηνές εισαγωγές.

Ωστόσο, όπως τονίζεται ο βασικός στόχος των μέτρων είναι η αντιμετώπιση της μαζικής εισροής κινεζικού χάλυβα στις διεθνείς αγορές.

Να σημειωθεί ότι η υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα αποτελεί μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η αδιάκοπη βιομηχανική παραγωγή της Κίνας ανατρέπει τις ισορροπίες στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τη μεταποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η μόνη που κατηγορεί το Πεκίνο για στρέβλωση της αγοράς. Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα αντίστοιχα μέτρα, επιδιώκοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των φθηνών εισαγωγών κινεζικού χάλυβα και της υπερπροσφοράς.

Παρότι η Κίνα αποτελεί τον βασικό στόχο των νέων περιορισμών, τα μέτρα ενδέχεται να προκαλέσουν εντάσεις και με ορισμένους από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιωματούχοι της ΕΕ ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταλήξει σε συμφωνία επί της αρχής με 13 χώρες σχετικά με τις νέες ποσοστώσεις, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 70% του εμπορίου χάλυβα της Ένωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Βραζιλία, η Ινδία, η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, η Ελβετία, η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

Από τη δική του πλευρά, ο επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε μια «δίκαιη και αντικειμενική μεθοδολογία» για τη νέα κατανομή των ποσοστώσεων. Παρ' όλα αυτά υπογράμμισε, ότι θα είναι καθοριστικής σημασίας η αποτελεσματική διαχείριση των παράπλευρων επιπτώσεων των νέων προστατευτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν για τα επόμενα στάδια της εφοδιαστικής και βιομηχανικής αλυσίδας.

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