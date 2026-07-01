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Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
17:07 - 01 Ιουλ 2026

Ρούτε για Τουρκία: Στρατηγικής σημασίας σύμμαχος για το ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υπογράμμισε (1/7), σε συνέντευξή του στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ότι η επικείμενη σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας στην Άγκυρα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Χάγη. Παράλληλα, εξήρε τον ρόλο της Τουρκίας, χαρακτηρίζοντάς την έναν από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς πυλώνες του ΝΑΤΟ.      

Συγκεκριμένα, ο Ρούτε επισήμανε ότι η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των ισχυρότερων στρατιωτικών δυνάμεων της Συμμαχίας και εκτίμησε πως θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο τόσο στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης του ΝΑΤΟ, όσο και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν κατά την προηγούμενη σύνοδο κορυφής.

Μιλώντας από τα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ενόψει της συνόδου που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας επανέλαβε ότι η Τουρκία αποτελεί έναν στρατηγικής σημασίας σύμμαχο, διαθέτοντας μία από τις πλέον αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, καθώς και μια αμυντική βιομηχανία που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

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