Μητσοτάκης από το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: «Θα βρούμε τους δράστες και θα λογοδοτήσουν»

Πριν από λίγο, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετέβη στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών από τις εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και να εκφράσει τη στήριξή του στους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Τον πρωθυπουργό συνόδευσαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε την επίθεση «άνανδρη δολοφονική ενέργεια», επισημαίνοντας ότι θεώρησε καθήκον του να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και να σταθεί στο πλευρό των στελεχών της ΝΔ που επλήγησαν.

Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου για την άμεση ανταπόκρισή του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη φροντίδα που παρέχεται στην Αφροδίτη Νέστορα και στους γονείς της. Όπως ανέφερε, η μητέρα της εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, εκφράζοντας την ελπίδα για θετική εξέλιξη της υγείας της.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η βία δεν μπορεί να έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζοντας πως όσοι επιχειρούν να δικαιολογήσουν τέτοιες πράξεις στο όνομα κοινωνικών αγώνων είναι «απλοί εγκληματίες» και θα αντιμετωπιστούν ως τέτοιοι.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία και στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι οι υπεύθυνοι της επίθεσης θα εντοπιστούν, θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης και θα λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους.

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Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός είχε καταδικάσει την επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην παρουσίαση της νέας εφαρμογής για την ΚΟ του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στους δράστες, τονίζοντας ότι «θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη».

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Η τριπλή επίθεση σε στελέχη της ΝΔ

Τα ξημερώματα της Τετάρτης σημειώθηκαν τρεις συντονισμένες εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στόχοι ήταν οι κατοικίες του Ζήση Ιωακείμοβιτς, του Σάββα Αναστασιάδη και της Αφροδίτης Νέστορα. Η σοβαρότερη επίθεση καταγράφηκε στη Χαριλάου, όπου η φωτιά επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν πέντε άτομα, με τη 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα να νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά εγκαύματα. Η ίδια υπέστη ελαφρά εγκαύματα, ενώ ο πατέρας της και δύο ακόμη ένοικοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Παράλληλα, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στα οχήματα.