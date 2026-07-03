Οι ΗΠΑ προειδοποιούν για ρωσικό θερμό επεισόδιο στην Πολωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προειδοποιήσει την Πολωνία ότι η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει μια ένοπλη «πρόκληση» εναντίον της χώρας, με στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του πολωνικού μέσου Onet, το οποίο επικαλείται πηγές προσκείμενες στον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να εκδηλωθεί μέσα στους επόμενους μήνες και να περιλαμβάνει επιθέσεις με πυραύλους ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά κρίσιμων πολωνικών υποδομών, όπως ενεργειακές εγκαταστάσεις, ή ακόμη και περιορισμένη διείσδυση Ρώσων στρατιωτών σε πολωνικό έδαφος.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενημερώνουν συστηματικά τη Βαρσοβία για ενδείξεις που αφορούν σχέδια της Μόσχας για πιθανή συμβατική επίθεση στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, με την Πολωνία να συγκαταλέγεται στους πιθανούς στόχους.

Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν ότι ένα περιορισμένο επεισόδιο, το οποίο η Ρωσία θα μπορούσε να παρουσιάσει ως «ατύχημα» –όπως μια παραβίαση των συνόρων λόγω σφάλματος GPS ή μια δήθεν επιχείρηση διάσωσης ελικοπτέρου– δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Στόχς η πίεση προς τη Δύση για την Ουκρανία

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Μόσχα θα επιδίωκε να προκαλέσει ένταση, ασκώντας πίεση στους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας ώστε να περιορίσουν ή και να διακόψουν τη στρατιωτική και οικονομική στήριξή τους προς το Κίεβο.

Πηγές των πολωνικών υπηρεσιών πληροφοριών κάνουν λόγο ακόμη και για το ενδεχόμενο μιας «υβριδικής επίθεσης» σε παραμεθόρια περιοχή, ενώ εκτιμάται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υπολογίζει πως οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα πίεζαν τη Βαρσοβία να επιλέξει τη διαπραγμάτευση αντί μιας άμεσης στρατιωτικής απάντησης.

Παράλληλα, πηγές από τις χώρες της Βαλτικής ανέφεραν στην Telegraph ότι παραμένει υπαρκτός ο κίνδυνος ανάλογης πρόκλησης και σε κράτος της Βαλτικής, ενδεχομένως με αφετηρία τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Την ίδια ώρα, έκθεση του International Institute of Strategic Studies (IISS) επισημαίνει ότι η Ρωσία πιθανότατα χρησιμοποίησε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» για την εκτόξευση drones πάνω από την Ευρώπη, με σκοπό την παρακολούθηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, τη δοκιμή των αεράμυνων των χωρών του ΝΑΤΟ και τη διατάραξη της πολιτικής αεροπορίας.

Η έκθεση καταγράφει 144 ύποπτα περιστατικά εμφάνισης drones σε ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δανία, κατά την περίοδο 2024-2026.