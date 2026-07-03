ΝΑΤΟ: Δέσμευση για στρατιωτική βοήθεια άνω των 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αναμένεται να δεσμευτούν στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, για τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία το 2026, καθώς και για τη διατήρηση της στήριξης σε τουλάχιστον αντίστοιχο επίπεδο το 2027, σύμφωνα με το σχέδιο της κοινής διακήρυξης και διπλωματικές πηγές.

Όπως μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), οι πρεσβευτές των 32 κρατών-μελών της Συμμαχίας ενέκριναν το σχετικό κείμενο κατά τη συνεδρίασή τους στις Βρυξέλλες. Η διακήρυξη, ωστόσο, θα πρέπει να λάβει και την τελική έγκριση των ηγετών κατά τη διάρκεια της Συνόδου.

Με βάση το προσχέδιο, η συνολική στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία για τη διετία 2026-2027 θα ξεπεράσει τα 140 δισ. ευρώ, καλύπτοντας προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού, επιχειρησιακή υποστήριξη και προγράμματα εκπαίδευσης.

Στο συνολικό αυτό ποσό περιλαμβάνονται και τα 60 δισ. ευρώ που έχει ήδη δεσμευθεί να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία, δηλαδή 30 δισ. ευρώ για κάθε ένα από τα δύο έτη.

Ως εκ τούτου, η συνεισφορά των ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και του Καναδά εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 40 δισ. ευρώ ετησίως, τόσο για το 2026 όσο και για το 2027, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Παράλληλα, το κείμενο της διακήρυξης προβλέπει ότι οι ηγέτες της Συμμαχίας, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα επαναβεβαιώσουν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα, όπως αυτή κατοχυρώνεται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, οι ηγέτες της Συμμαχίας αναμένεται να δηλώσουν ότι «το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», ενώ θα απευθύνουν έκκληση προς την Τεχεράνη να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.