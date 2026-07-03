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Ρώμη: Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο
Ειδήσεις
18:48 - 03 Ιουλ 2026

Ρώμη: Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τις ιταλικές αρχές, από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης εκλάπησαν σήμερα 80 φιάλες του συνθετικού οπιοειδούς Fentanyl, γνωστού και ως φαιντανύλη.  

Η ουσία αυτή χρησιμοποιείται ως ισχυρό αναλγητικό, ωστόσο συνδέεται και με αυξανόμενο αριθμό θανάτων λόγω κατάχρησης ως ναρκωτικό. Εκτιμάται ότι από τις 80 φιάλες που αφαιρέθηκαν θα μπορούσαν να παραχθούν έως και 20.000 δόσεις ιδιαίτερα επικίνδυνων ναρκωτικών.

Οι φιάλες ήταν αποθηκευμένες σε θυρίδα ασφαλείας του νοσοκομείου και, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η υπόθεση παραπέμπει σε «κλοπή κατά παραγγελία». Το περιστατικό καταγγέλθηκε από εργαζόμενους του νοσοκομείου, ορισμένοι από τους οποίους φέρονται να είχαν πρόσβαση στα κλειδιά της θυρίδας.

Με την υπόθεση έχει ήδη ασχοληθεί η ιταλική προεδρία της κυβέρνησης, η οποία συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, «υπάρχει μεγάλη ανησυχία, λόγω της ανεύθυνης συμπεριφοράς όσων θα έπρεπε να εγγυηθούν την ασφαλή φύλαξη των συγκεκριμένων ουσιών».

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