Τρεις γιοι του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Χαμενεΐ, εμφανίστηκαν στην κηδεία – όχι όμως ο διάδοχός του

Τρεις από τους γιους του δολοφονημένου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προσευχήθηκαν την Κυριακή δίπλα στο φέρετρό του και σε εκείνα τεσσάρων ακόμη μελών της οικογένειάς του. Ωστόσο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο γιος που τον διαδέχθηκε ως Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, δεν εμφανίστηκε.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε, σύμφωνα με το Reuters, τους Μοσταφά, Μεϊσάμ και Μασούντ Χαμενεΐ να προσεύχονται πίσω από τα φέρετρα που είχαν τοποθετηθεί στην τεράστια αυλή του Μεγάλου Μοσαλά του Ιμάμη Χομεϊνί στην Τεχεράνη, ενός εκτεταμένου θρησκευτικού συγκροτήματος.

Ο πατέρας τους, μαζί με αρκετά ακόμη μέλη της οικογένειας, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η σύγκρουση, η οποία διήρκεσε αρκετές εβδομάδες πριν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός, προκάλεσε θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ άφησε στην εξουσία τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν, με τη στήριξη των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σε μια επίδειξη δημόσιας αφοσίωσης στο κράτος και επαναστατικού ζήλου, η Ισλαμική Δημοκρατία οργανώνει μία εβδομάδα μαζικών νεκρικών πομπών προς τιμήν του Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της σορού του σε ιερούς σιιτικούς τόπους στο γειτονικό Ιράκ.

Αφού παρέμεινε επί μία ημέρα σε λαϊκό προσκύνημα σε κλειστό χώρο, ώστε να τον αποχαιρετήσουν ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι και ξένοι εκπρόσωποι, το φέρετρο του Χαμενεΐ εκτέθηκε το Σάββατο σε εξωτερικό χώρο μέσα σε γυάλινη προθήκη, μαζί με τα φέρετρα της κόρης του, του γαμπρού του, της νύφης του και της 14 μηνών εγγονής του.

Καμία εμφάνιση του Μοτζτάμπα

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια εμφάνιση ή δημοσίευση εικόνας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν ο πατέρας του και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όταν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν ιρανικούς στόχους κατά την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με άτομα του στενού του περιβάλλοντος που μίλησαν στο Reuters, το πρόσωπο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμορφώθηκε, ενώ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια.

Μία απογοητευμένη πενθούσα δήλωσε ότι ήλπιζε να δει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη κατά τη διάρκεια των τελετών.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν αρχίσει η προσευχή, έλεγα συνεχώς στους ανθρώπους γύρω μου ότι ήλπιζα να έρθει ο ίδιος (ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ). Αυτή ήταν η μοναδική μας επιθυμία», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, φορώντας μακιγιάζ και γυαλιά ηλίου, σε συνέντευξή της στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η κατάπαυση του πυρός έχει αναστείλει τον τετράμηνο πόλεμο, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, την οποία οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι θα αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη, παρουσιάζοντάς την ως νίκη απέναντι σε μια υπερδύναμη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν διακοπεί για μία εβδομάδα λόγω των εκδηλώσεων που σχετίζονται με την κηδεία.

Την Κυριακή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, προσευχήθηκαν πίσω από τα φέρετρα. Ο Μασούντ Χαμενεΐ εθεάθη να κλαίει και να σκουπίζει τα δάκρυά του με μια κεφίγια – το χαρακτηριστικό καρό μαντίλι που στο Ιράν συμβολίζει τα επαναστατικά ιδεώδη και την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους – ενώ ένας ιμάμης απήγγελλε τις νεκρώσιμες προσευχές.