EasyJet: Άλμα 10,5% για τη μετοχή μετά την κατ' αρχήν συμφωνία εξαγοράς από την Castlelake

Οι μετοχές της EasyJet κατέγραψαν ισχυρή άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας (6/7), μετά την κατ' αρχήν συμφωνία της βρετανικής χαμηλού κόστους αεροπορικής εταιρείας με την αμερικανική εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Castlelake για πρόταση εξαγοράς ύψους 5,5 δισ. λιρών.

Ειδικότερα, η μετοχή της αεροπορικής εταιρείας ενισχυόταν κατά 10,5% κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι η βελτιωμένη πρόταση της Castlelake για την εξαγορά της EasyJet και τη διαγραφή της από το χρηματιστήριο συμφωνήθηκε κατ' αρχήν την Κυριακή, αφού η αεροπορική εταιρεία είχε απορρίψει τον προηγούμενο μήνα πρόταση ύψους 4,93 δισ. λιρών που είχε υποβάλει η ίδια εταιρεία. Η νέα προσφορά αντιστοιχεί σε 6,90 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά.

Η Castlelake έχει πλέον προθεσμία έως τις 3 Αυγούστου είτε να καταθέσει δεσμευτική πρόταση εξαγοράς, είτε να αποσυρθεί από τη διαδικασία.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση υποβάλλεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τον παγκόσμιο κλάδο των αερομεταφορών, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται αντιμέτωπες με τη στενότητα στην αγορά καυσίμων αεροσκαφών, η οποία έχει προκληθεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.