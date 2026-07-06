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Eurobank: Προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών ύψους 11,4 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10:34 - 06 Ιουλ 2026

Eurobank: Προχώρησε σε αγορά ιδίων μετοχών ύψους 11,4 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.704.466 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,2137 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €11.395.893,45.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας:

«Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 29.06.2026 – 03.07.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 2.704.466 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,2137 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €11.395.893,45.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

eurobank_29157.png

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 39.737.785 Ίδιες Μετοχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 28.04.2026 ενέκρινε την ακύρωση 28.097.019 ιδίων μετοχών της Τράπεζας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018. Η σχετική εταιρική πράξη θα ολοκληρωθεί με την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)».

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