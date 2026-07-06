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Γαλλία: Στο προσκήνιο ο Μπαρντελά αν η Λεπέν αποκλειστεί από τις εκλογές - Το πολιτικό του προφίλ
Ειδήσεις
12:54 - 06 Ιουλ 2026

Γαλλία: Στο προσκήνιο ο Μπαρντελά αν η Λεπέν αποκλειστεί από τις εκλογές - Το πολιτικό του προφίλ

Reporter.gr Newsroom
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Ο ακροδεξιός «σταρ» Ζορντάν Μπαρντελά αντιμετωπίζει μια καθοριστική για την καριέρα του στιγμή την Τρίτη (7/7), όταν θα μάθει επιτέλους αν τα νομικά προβλήματα της Μαρίν Λεπέν θα την αποκλείσουν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ανοίγοντάς του τον δρόμο ως υποψήφιο του κόμματός τους.      

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το Politico, από τότε που η Λεπέν κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση συμμετοχής σε δημόσια αξιώματα την άνοιξη, εκείνη και ο Μπαρντελά έχουν αναγκαστεί να διαχειριστούν το δύσκολο ερώτημα του ποιος θα εκπροσωπήσει το εθνικιστικό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Εθνικός Συναγερμός στις εκλογές του 2027 για τη διαδοχή του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Οι δύο τους προσπάθησαν να εμφανίσουν ενιαίο μέτωπο καθ’ όλη τη διάρκεια της ταχείας διαδικασίας έφεσης της Λεπέν φέτος, επαναλαμβάνοντας ότι εκείνη είναι η προτιμώμενη υποψήφια, ενώ ο Μπαρντελά αποτελεί το «Plan B».

Ωστόσο, αυτό το ενιαίο μέτωπο έγινε δυσκολότερο να διατηρηθεί καθώς οι πιθανότητες επιτυχίας της Λεπέν μειώνονταν, ενώ ο Μπαρντελά, ως πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, άρχισε να καλλιεργεί την προεδρική του εικόνα με πιο επιλεκτική στρατηγική στα μέσα ενημέρωσης και ταξίδια στο εξωτερικό.

Αν και ο Μπαρντελά αντιμετωπίζει πλέον και ο ίδιος νομικά προβλήματα, η απόφαση της Τρίτης για την έφεση της Λεπέν θα τερματίσει την αβεβαιότητα. Αν το δικαστήριο της απαγορεύσει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος για τέταρτη φορά, η ίδια έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν σκοπεύει να παρατείνει περαιτέρω τη δικαστική διαμάχη.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Μπαρντελά, θα βρεθεί ξαφνικά στη θέση του φαβορί για την προεδρία, χάρη και στα ισχυρά του ποσοστά στις δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, η ραγδαία άνοδός του έχει προκαλέσει ανησυχία μέσα στο κόμμα. Κάποιοι φοβούνται ότι μπορεί να μην έχει την εμπειρία για να κερδίσει μια προεδρική εκλογή, -καθώς ο ίδιος είναι μόλις τριάντα ετών- ή ότι μπορεί να απομακρυνθεί από τις βασικές αρχές του κόμματος προκειμένου να το πετύχει.

«Τα πάντα έχουν χτιστεί γύρω από τη Μαρίν Λεπέν τα τελευταία 20 χρόνια. Θα πρέπει να ξαναχτιστούν όλα από την αρχή», δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος του Εθνικού Συναγερμού στο Politico.

Ακόμη κι αν ο Μπαρντελά καταφέρει να απευθυνθεί σε ευρύτερο εκλογικό σώμα από τη Λεπέν, η οποία εξακολουθεί να συνδέεται από πολλούς με τον αμφιλεγόμενο πατέρα της Ζαν-Μαρί, η απειρία του θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για τους αντιπάλους του.

Πρώτες επιθέσεις

Όπως προκύπτει από δημοσκόπηση του Ifop τον περασμένο μήνα έδειξε ότι ο Μπαρντελά θα κέρδιζε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών - που οδηγεί σε δεύτερο γύρο αν κανείς δεν ξεπεράσει το 50% - με έως και 37% των ψήφων, πάνω από 15 μονάδες μπροστά από τον πλησιέστερο αντίπαλό του σε όλα τα σενάρια. Άλλες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν να κερδίζει στα περισσότερα σενάρια δεύτερου γύρου.

Ωστόσο, οι αντίπαλοί του έχουν αρχίσει να εντοπίζουν αδυναμίες.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού δέχτηκε έντονη κριτική επειδή πέρασε ένα Σαββατοκύριακο πρόσφατα στο Μονακό για το Grand Prix με τη σύντροφό του, την πριγκίπισσα και κοσμική Μαρία Καρολίνα ντε Μπορμπόν ντε Τι Σικίλιες, την ώρα που η Γαλλία θρηνούσε τον θάνατο μιας 11χρονης, της Λιγιάνα. Οι αποκαλύψεις ότι ο βασικός ύποπτος είχε επανειλημμένα κατηγορηθεί για σεξουαλική βία κατά παιδιών προκάλεσαν οργή και εκκλήσεις για αλλαγές στο σύστημα δικαιοσύνης.

Η απάντηση του Μπαρντελά ότι «υπάρχουν διαδηλώσεις [για τη Λιγιάνα] κάθε μέρα» δεν κατάφερε να κατευνάσει την κριτική.

Πώς οι Γάλλοι πολίτες «βλέπουν» τον Μπαρντελά

Επισημαίνεται ότι αν και ο Μπαρντελά είναι γνωστός στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς κύκλους και ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, παραμένει σχετικά άγνωστος στη Γαλλία - ειδικά σε σύγκριση με τη Λεπέν, η οποία είναι ευρέως αναγνωρίσιμο όνομα.

«Ο Μπαρντελά έχει καλή εικόνα στους μεγαλύτερους ψηφοφόρους, όπου θεωρείται ο ιδανικός γαμπρός, αλλά αυτό βασίζεται περισσότερο σε εντυπώσεις παρά σε γεγονότα», δήλωσε ο δημοσκόπος Μπρουνό Ζανμπάρ της OpinionWay.

«Η προσωπική του εικόνα είναι μάλλον κενή για πολλούς ψηφοφόρους και ενδέχεται να ανακαλύψουν πράγματα που δεν τους αρέσουν όσο εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος», πρόσθεσε.

Ήδη, ο Μπαρντελά θεωρείται σχετικά συμβατικός πολιτικός. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Public First για το Politico τον Ιούνιο, μόλις το 25% των Γάλλων τον θεωρεί αντισυστημικό, ενώ το 27% τον θεωρεί μέρος του συστήματος. Αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από την Άλις Βάιντελ της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία θεωρείται αντισυστημική από το 43% των Γερμανών.

Αν ο Μπαρντελά αναλάβει την υποψηφιότητα αντί της Λεπέν, θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσει θέσεις σε σειρά ζητημάτων, όπως η οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

Οι εσωτερικές εντάσεις στη γαλλική ακροδεξιά

Να σημειωθεί ότι στον πυρήνα των εσωκομματικών εντάσεων βρίσκεται η διαφωνία για το πώς μπορεί να κερδηθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές. Για να ξεπεράσει το «ταβάνι» που παραδοσιακά κρατά την ακροδεξιά εκτός εξουσίας, το κόμμα πρέπει να διευρύνει την απήχησή του προς πιο παραδοσιακούς συντηρητικούς ψηφοφόρους, χωρίς να αποξενώσει τη βασική εργατική του βάση.

Ο Μπαρντελά και η ομάδα του έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματος, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση για μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 έτη.

Η διατήρηση του σημερινού ορίου -που θα αυξηθεί στα 64 για όσους έχουν γεννηθεί από το 1969 και μετά- θα μπορούσε να προσελκύσει μετριοπαθείς ψηφοφόρους που ανησυχούν για τα δημόσια οικονομικά, αλλά ενδέχεται να δυσαρεστήσει την παραδοσιακή εκλογική βάση του κόμματος.

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