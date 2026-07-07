Ζελένσκι: Η Ρωσία εμφανίζει σημάδια αδυναμίας - Χρειαζόμαστε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας

Έκκληση προς τους δυτικούς συμμάχους για περαιτέρω πίεση στη Ρωσία απηύθυνε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, αλλά και τα εκτεταμένα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων στο Κίεβο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δίπλα στον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία εμφανίζει σημάδια αδυναμίας, επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτό από μόνο του δεν αρκεί.

«Βλέπουμε την αδυναμία της Ρωσίας, τη διαπιστώνουμε στην πράξη. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πίεση, περισσότερα αντιβαλλιστικά συστήματα και ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Έκκληση για ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό σύστημα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε παράλληλα έκκληση προς τις ευρωπαϊκές χώρες να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ενός εγχώριου συστήματος αντιβαλλιστικής άμυνας, το οποίο, όπως υποστήριξε, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για την ασφάλεια της ηπείρου.

Κατά την ομιλία του στο αμυντικό φόρουμ που πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται το συντομότερο δυνατό ένα οικονομικά προσιτό και ικανό να παραχθεί σε μεγάλη κλίμακα αντιβαλλιστικό σύστημα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ένα προσιτό και μαζικής παραγωγής αντιβαλλιστικό σύστημα το συντομότερο δυνατό. Για την ακρίβεια, το χρειάζεται σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα οδηγήσει στην αποστολή πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία. Όπως γνωστοποίησε, σκοπεύει να θέσει το ζήτημα και στη συνάντηση που προγραμματίζεται να έχει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη.