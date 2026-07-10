ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media
Ειδήσεις
11:36 - 10 Ιουλ 2026

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τη στήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην επιβολή περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα φάση συζητήσεων σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την ταχεία προώθηση αντίστοιχων εθνικών πρωτοβουλιών από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.      

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες τους

Πιο αναλυτικά, η Γαλλία σχεδιάζει να θεσπίσει ηλικιακούς περιορισμούς για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η Δανία και η Ελλάδα επιδιώκουν να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα πριν από το τέλος του έτους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν στις δικές τους πρωτοβουλίες, χωρίς να αναμένουν μια ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Παρόλα αυτά, βασικά στοιχεία μιας πιθανής κοινοτικής πρότασης εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν θα θεσπιστεί κοινό ελάχιστο όριο ηλικίας για όλα τα κράτη-μέλη ή αν κάθε χώρα θα διατηρήσει τη δυνατότητα να ορίζει αυτόνομα την ηλικία πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιο αποφασιστική δράση υπέρ της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο έχουν ενταθεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέδειξε το ζήτημα σε μία από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του ατζέντας. Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις όπως εκείνες της Ελλάδας, της Δανίας και της Ισπανίας έχουν ζητήσει από τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας και τα ζητήματα ασφάλειας

«Η πολιτική ηγεσία στο Παρίσι πιέζει για περισσότερη δράση», δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις, αναφερόμενος στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, με διαδικασίες που επιταχύνθηκαν λόγω των εξελίξεων, ένα τεχνικό εργαλείο επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο. Η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία είχε συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος.

Στη συνέχεια, ωστόσο, εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας στο συγκεκριμένο σύστημα. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι αδυναμίες αυτές έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και ότι το εργαλείο έχει αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε προς τη γαλλική κυβέρνηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι μπορεί να προχωρήσει στον καθορισμό εθνικού ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν θα περιορίζουν τις εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν, άφησε να εννοηθεί ότι οι απαγορεύσεις, από μόνες τους, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι το διαδίκτυο θα είναι ασφαλές για όλους και ιδιαίτερα για τους ανηλίκους, καθώς το ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής μας», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε δημοσιογράφους.

Η Κομισιόν επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η πληθώρα εθνικών πρωτοβουλιών οδηγεί τις Βρυξέλλες στην εκτίμηση ότι, χωρίς μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, κάθε κράτος-μέλος θα εφαρμόσει διαφορετικούς κανόνες, δημιουργώντας ένα κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Χένα Βιρκούνεν και οι συνεργάτες της φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση αποτελεί πιθανότατα τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αποφευχθεί η δημιουργία διαφορετικών κανονιστικών καθεστώτων μεταξύ των κρατών-μελών.

«Πρέπει να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κατακερματισμό των εθνικών συστημάτων, καθώς μπορεί να προκαλέσει νομική αβεβαιότητα ή να αποδυναμώσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας», δήλωσε στο POLITICO ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου
Πολιτική

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βουλή - Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Πολιτική

Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βουλή - Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση της καθαριότητας σχολικών κτιρίων με 534 νέους εργαζόμενους
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση της καθαριότητας σχολικών κτιρίων με 534 νέους εργαζόμενους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

ΕΕ: «Στο τραπέζι» αυστηρά μέτρα κατά των εισαγωγών από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη

Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες
Ειδήσεις

Προειδοποίηση ΠΟΥ για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Οι επόμενες εβδομάδες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο θανατηφόρες

Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό
Ειδήσεις

Κομισιόν κατά FIFA: Ζητά διαφάνεια και τήρηση του Fair Play στον αθλητισμό

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων
Ειδήσεις

Μολδαβία: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός Αλεξάντρου Μουντεάνου μετά από σειρά σκανδάλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:59

Λονδίνο: Επεισόδια μετά τον αποκλεισμό του Μαρόκου στο Μουντιάλ

Πολιτική
10/07/2026 - 12:53

Μαρινάκης για 13η σύνταξη: Ζητά κοστολόγηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:48

Ηράκλειο Κρήτης: Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/07/2026 - 12:43

Ryanair: Η επίσημη απάντηση για το περιστατικό με το παράθυρο – Τι αναφέρει η εταιρεία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:35

Ζελένσκι: Η Κίνα προειδοποίησε τη Ρωσία να μην κάνει χρήση πυρηνικών στην Ουκρανία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:32

ΗΠΑ: Οκτώ συλλήψεις για φερόμενη επίθεση στον Λευκό Οίκο – Στο στόχαστρο Τραμπ και Βανς

Πολιτική
10/07/2026 - 12:25

Τσουκαλάς: Επαναφορά 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ, ξεπάγωμα επικουρικών και αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/07/2026 - 12:21

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3,9% στη βιομηχανική παραγωγή το Μάιο

Εμπορεύματα
10/07/2026 - 12:21

IEA: Πρώτη ετήσια πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου από το 2020

Ειδήσεις
10/07/2026 - 12:16

H αστυνομία ανακοίνωσε συλλήψεις δύο ατόμων για τον εμπρησμό στη Marfin

Πολιτική
10/07/2026 - 12:12

ΠΑΣΟΚ: Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με τυφλή βία και 13 κάλυκες στο ψαχνό

Οικονομία
10/07/2026 - 12:10

Στουρνάρας: Η ανάπτυξη θα διατηρηθεί και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 12:06

Οι κακιές γλώσσες λένε πως ο Τσίπρας ήταν «άδειος» στο Περιστέρι

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/07/2026 - 11:57

Θρίλερ στον αέρα: Έσπασε παράθυρο και «ρούφηξε» επιβάτη – Επιστροφή στο Μακεδονία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:56

Ένοχοι κρίθηκαν δύο αστυνομικοί για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας

Πολιτική
10/07/2026 - 11:40

Νέο κύμα αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Καραμέρος – Εκτός και ο Διονύσης Καλαματιανός

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:36

ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Πολιτική
10/07/2026 - 11:24

Ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων εφαρμόζει το ΑΠΘ - Το μήνυμα Παπαστεργίου

Πολιτική
10/07/2026 - 11:24

Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια στη Βουλή - Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Αυτοδιοίκηση
10/07/2026 - 11:19

Δήμος Αθηναίων: Ενίσχυση της καθαριότητας σχολικών κτιρίων με 534 νέους εργαζόμενους

Οικονομία
10/07/2026 - 11:09

Θεοδωρικάκος: «Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται μόνο με μειώσεις τιμών» – Έρχεται εθνική πρωτοβουλία για φθηνότερα προϊόντα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 11:09

Hürriyet: Η Τουρκία πούλησε τους S-400 στο Κατάρ, ανοίγοντας το δρόμο για τα F-35

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 11:06

ΥΠΕΝ: Δυνατότητα για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και αυτόνομες μπαταρίες σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:58

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

Χρηματιστήρια
10/07/2026 - 10:55

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/07/2026 - 10:47

Capital controls κατά της ακρίβειας

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ