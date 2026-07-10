ΕΕ: Επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τα όρια ηλικίας στα social media

Με τη στήριξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην επιβολή περιορισμών στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρχεται σε μια νέα φάση συζητήσεων σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την ταχεία προώθηση αντίστοιχων εθνικών πρωτοβουλιών από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες τους

Πιο αναλυτικά, η Γαλλία σχεδιάζει να θεσπίσει ηλικιακούς περιορισμούς για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έως τον Σεπτέμβριο, ενώ η Δανία και η Ελλάδα επιδιώκουν να υιοθετήσουν αντίστοιχα μέτρα πριν από το τέλος του έτους. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν στις δικές τους πρωτοβουλίες, χωρίς να αναμένουν μια ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση.

Παρόλα αυτά, βασικά στοιχεία μιας πιθανής κοινοτικής πρότασης εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστα. Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί εάν θα θεσπιστεί κοινό ελάχιστο όριο ηλικίας για όλα τα κράτη-μέλη ή αν κάθε χώρα θα διατηρήσει τη δυνατότητα να ορίζει αυτόνομα την ηλικία πρόσβασης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιο αποφασιστική δράση υπέρ της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο έχουν ενταθεί από το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανέδειξε το ζήτημα σε μία από τις βασικές προτεραιότητες της πολιτικής του ατζέντας. Την ίδια στιγμή, κυβερνήσεις όπως εκείνες της Ελλάδας, της Δανίας και της Ισπανίας έχουν ζητήσει από τις Βρυξέλλες να υιοθετήσουν αυστηρότερα μέτρα για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εργαλείο επαλήθευσης ηλικίας και τα ζητήματα ασφάλειας

«Η πολιτική ηγεσία στο Παρίσι πιέζει για περισσότερη δράση», δήλωσε στο POLITICO αξιωματούχος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διαβουλεύσεις, αναφερόμενος στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε, με διαδικασίες που επιταχύνθηκαν λόγω των εξελίξεων, ένα τεχνικό εργαλείο επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών στο διαδίκτυο. Η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το συγκεκριμένο θέμα, την οποία είχε συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος.

Στη συνέχεια, ωστόσο, εντοπίστηκαν κενά ασφαλείας στο συγκεκριμένο σύστημα. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι αδυναμίες αυτές έχουν πλέον αντιμετωπιστεί και ότι το εργαλείο έχει αναβαθμιστεί ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε προς τη γαλλική κυβέρνηση, νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι μπορεί να προχωρήσει στον καθορισμό εθνικού ελάχιστου ορίου ηλικίας για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές ρυθμίσεις δεν θα περιορίζουν τις εποπτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής έναντι των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Την ίδια στιγμή, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν, άφησε να εννοηθεί ότι οι απαγορεύσεις, από μόνες τους, δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε ότι το διαδίκτυο θα είναι ασφαλές για όλους και ιδιαίτερα για τους ανηλίκους, καθώς το ψηφιακό περιβάλλον αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής μας», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά σε δημοσιογράφους.

Η Κομισιόν επιδιώκει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, η πληθώρα εθνικών πρωτοβουλιών οδηγεί τις Βρυξέλλες στην εκτίμηση ότι, χωρίς μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, κάθε κράτος-μέλος θα εφαρμόσει διαφορετικούς κανόνες, δημιουργώντας ένα κατακερματισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η Χένα Βιρκούνεν και οι συνεργάτες της φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση αποτελεί πιθανότατα τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αποφευχθεί η δημιουργία διαφορετικών κανονιστικών καθεστώτων μεταξύ των κρατών-μελών.

«Πρέπει να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον κατακερματισμό των εθνικών συστημάτων, καθώς μπορεί να προκαλέσει νομική αβεβαιότητα ή να αποδυναμώσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας», δήλωσε στο POLITICO ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.