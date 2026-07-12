Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Σε ευρείας κλίμακας κυβερνητικό ανασχηματισμό προχωρά ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θέτοντας σε εφαρμογή σχέδιο αναδιάρθρωσης της εκτελεστικής εξουσίας με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού εν μέσω των συνεχιζόμενων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα λόγω του πολέμου με τη Ρωσία.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, ο Ουκρανός πρόεδρος προτείνει την αντικατάσταση της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιριντένκο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης για την κυβέρνηση.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τη Σβιριντένκο για την προσφορά της, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της επέδειξε συνέπεια, αποτελεσματικότητα και σταθερότητα.

«Είμαι ευγνώμων στην Γιούλα για την ξεκάθαρη, σταθερή και αποτελεσματική δουλειά της ως πρωθυπουργού, για τα χρόνια της παραγωγικής υπηρεσίας της στην ομάδα εργασίας για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής κυρώσεων, ενώ της έχω προσφέρει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός σημαντικού τομέα σχέσεων μαζί με έναν σημαντικό συνεργάτη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος προανήγγειλε ότι οι αλλαγές δεν θα περιοριστούν μόνο στην πρωθυπουργία, αλλά θα επεκταθούν και στη συνολική σύνθεση της κυβέρνησης.

«Αναμένω ότι μαζί με τα μέλη του κοινοβουλίου θα κάνουμε αντίστοιχες αλλαγές στην κυβέρνηση της Ουκρανίας», σημείωσε.

Η Γιούλια Σβιριντένκο είχε αναλάβει την πρωθυπουργία μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του 2025 και κατά τη διάρκεια της θητείας της είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής της χώρας, καθώς και στις διαπραγματεύσεις με βασικούς διεθνείς εταίρους, μεταξύ των οποίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει συνδέσει τις επικείμενες κυβερνητικές αλλαγές με την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης, στήριξης της αμυντικής βιομηχανίας και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής.

Οι αλλαγές που προτείνει ο πρόεδρος θα πρέπει να εγκριθούν από το ουκρανικό κοινοβούλιο, όπως προβλέπει η σχετική συνταγματική διαδικασία, προτού τεθούν επισήμως σε ισχύ, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις για τη νέα σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου.