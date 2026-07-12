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Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου
Ειδήσεις
20:25 - 12 Ιουλ 2026

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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Στις 27 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας την ημερομηνία που προβλέπεται από τη νομοθεσία της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σηματοδότησε την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και άλλαξε ριζικά το πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό στο Ισραήλ. Η ψηφοφορία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της διακυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αν και η ημερομηνία των εκλογών ήταν ήδη προκαθορισμένη από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προηγούμενο διάστημα είχε αναπτυχθεί έντονη συζήτηση για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της παρατεταμένης πολεμικής κρίσης.

Αβέβαιο το πολιτικό τοπίο

Οι μέχρι στιγμής δημοσκοπήσεις καταγράφουν ιδιαίτερα αμφίρροπο πολιτικό σκηνικό, χωρίς σαφή ένδειξη ότι κάποια πολιτική παράταξη μπορεί να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά στο ισραηλινό πολιτικό σύστημα, η συγκρότηση κυβέρνησης αναμένεται να εξαρτηθεί από τη δημιουργία κυβερνητικών συνασπισμών μεταξύ περισσότερων κομμάτων, γεγονός που καθιστά καθοριστικές τις μετεκλογικές διαπραγματεύσεις.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ στο επίκεντρο της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, αναδεικνύεται σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές της πρωθυπουργίας και τον σημαντικότερο αντίπαλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το νέο κεντρώο πολιτικό σχήμα που ίδρυσε, με την ονομασία Γιασάρ! – λέξη που στα εβραϊκά σημαίνει «ευθεία» ή «έντιμα» – εμφανίζει αυξημένη δυναμική στις δημοσκοπήσεις και, σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις, προηγείται του δεξιού κόμματος Λικούντ, το οποίο ηγείται ο σημερινός πρωθυπουργός.

Το προφίλ του Άιζενκοτ

Ο 66χρονος Γκάντι Άιζενκοτ διετέλεσε αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων την περίοδο 2015-2019, ενώ στη συνέχεια εισήλθε στην ενεργό πολιτική.

Έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Χάιφα και θεωρείται γνώστης των ζητημάτων ασφαλείας, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη δράση της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Γεννημένος στην Τιβεριάδα από οικογένεια μαροκινής καταγωγής, είναι πατέρας πέντε παιδιών. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα έχασε έναν γιο και δύο ανιψιούς, γεγονός που έχει επηρεάσει και τη δημόσια παρουσία του.

Παράλληλα, διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι ο γιος του πρωθυπουργού, Γιαΐρ Νετανιάχου, διαμένει στο εξωτερικό από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 και δεν υπηρέτησε σε μάχιμη στρατιωτική μονάδα, στοιχείο που έχει αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης στο Ισραήλ.

Με την προεκλογική περίοδο να εισέρχεται στην τελική της φάση, το αποτέλεσμα της κάλπης της 27ης Οκτωβρίου αναμένεται να καθορίσει όχι μόνο τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, αλλά και την πορεία της χώρας σε μια περίοδο που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε επίπεδο ασφάλειας, οικονομίας και διεθνών σχέσεων.

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