Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Με εμφανή δόση ειρωνείας απάντησε η Τεχεράνη στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την επιβολή τέλους στα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, να δηλώνει ότι «συμφωνεί» με τη βασική λογική της πρότασης, απορρίπτοντας ωστόσο το ποσοστό που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σχολίασε με σαρκαστικό ύφος την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον ρόλο του «Φύλακα των Στενών του Ορμούζ» και θα επιβάλλουν τέλος 20% επί της αξίας κάθε μεταφερόμενου φορτίου ως αντάλλαγμα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος παρέχει ασφαλή και προστατευμένη διέλευση στα εμπορικά πλοία μέσω του Στενού του Ορμούζ θα πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπάς Αραγτσί.

Ωστόσο, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών έσπευσε να αποδομήσει την πρόταση του Αμερικανού προέδρου ως προς το οικονομικό της σκέλος, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή τέλους ύψους 20% είναι υπερβολική.

«Το 20% είναι φυσικά υπερβολικό. Το Ιράν θα είναι δίκαιο», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη θεωρεί πως η διαχείριση της στρατηγικής θαλάσσιας οδού αποτελεί δική της αρμοδιότητα και όχι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αντίδραση του Ιράν έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοικτά υπό αμερικανικό έλεγχο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι όλες οι χώρες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τη θαλάσσια δίοδο, με εξαίρεση τα ιρανικά πλοία και όσους συναλλάσσονται με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λειτουργούν πλέον ως «Guardian of the Hormuz Strait» («Φύλακας των Στενών του Ορμούζ»), αναλαμβάνοντας την προστασία της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη, ενώ το τέλος 20% επί των φορτίων θα χρηματοδοτεί το κόστος της αποστολής ασφαλείας.

Η απάντηση της Τεχεράνης καταδεικνύει ότι το Ιράν απορρίπτει οποιαδήποτε αμερικανική ανάμειξη στη διαχείριση των Στενών, διατηρώντας τη θέση ότι η ασφάλεια της περιοχής αποτελεί ζήτημα που αφορά τα παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου.

Νωρίτερα, ο οργανισμός του ΟΗΕ για τη ναυτιλία (ΙΜΟ) εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από οποιοδήποτε στενό χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, επαναβεβαιώνοντας την αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο.