Ρωσία: Δε διαφαίνεται άμεση πιθανότητα επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι, στην παρούσα φάση, δεν διαφαίνεται άμεση πιθανότητα επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η Μόσχα παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο διεξαγωγής συνομιλιών.

Πιο αναλυτικά, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, η Ρωσία αναγνωρίζει και εκτιμά τη διάθεση της Τουρκίας να συμβάλει στις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνικής λύσης, ωστόσο τόνισε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεση επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά την ετοιμότητα των Τούρκων φίλων μας να συνεχίσουν να διευκολύνουν τις προσπάθειες για μια ειρηνική διευθέτηση της κατάστασης στην Ουκρανία», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους. «Είμαστε ευγνώμονες προς την τουρκική πλευρά για αυτή τη στάση. Ωστόσο, προς το παρόν δεν υπάρχει άμεση προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας και δεν βλέπουμε κάποια σχετική ένδειξη. Παρ’ όλα αυτά, η ρωσική πλευρά εξακολουθεί να είναι ξεκάθαρα ανοιχτή σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Σχεδόν τεσσεράμιση χρόνια μετά την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης, οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία και η Ουκρανία συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις η μία εναντίον των πόλεων, των ενεργειακών υποδομών και στρατηγικών στόχων της άλλης, ενώ οι εχθροπραξίες επεκτείνονται και στη θάλασσα, με επιθέσεις κατά πλοίων.

Ο Πεσκόφ ανέφερε επίσης ότι το Κρεμλίνο παρακολουθεί τις σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι διορισμοί νέου πρωθυπουργού και υπουργού Άμυνας δεν θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο, εάν το Κίεβο δεν είναι διατεθειμένο να λάβει αποφάσεις που, σύμφωνα με τη Μόσχα, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία.