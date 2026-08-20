Συναγερμός στον Κόλπο του Άντεν: Ένοπλοι κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο

Έξι ένοπλοι φέρεται να κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο και να πήραν τον έλεγχο της πορείας του, κατευθύνοντάς το προς τη Σομαλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας ναυτιλιακής ασφάλειας UKMTO.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε γνωστοποιήσει ότι είχε ενημερωθεί για ένα περιστατικό σε απόσταση περίπου 136 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Μουκάλα, στις ακτές της Υεμένης.

Το δεξαμενόπλοιο κινούνταν με δυτική κατεύθυνση στον Κόλπο του Άντεν, όταν το πλήρωμά του ανέφερε ότι ένα μη εξουσιοδοτημένο σκάφος το προσέγγισε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την UKMTO, οι έξι ένοπλοι επιβιβάστηκαν στο δεξαμενόπλοιο, ανέλαβαν τον έλεγχο και άλλαξαν την πορεία του με κατεύθυνση προς τη Σομαλία.

Η βρετανική υπηρεσία δεν έδωσε μέχρι στιγμής περαιτέρω πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ παραμένει άγνωστο αν το πλοίο και τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.