«Πυρά» κατά του Fox News για σιωπή στην υπόθεση Γκιλφόιλ: Τι καταγγέλλει πρώην στέλεχός του

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Fox News, Κεν ΛαΚορτ, κατηγορεί το δίκτυο ότι καθυστέρησε να καλύψει τις καταγγελίες σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα, η οποία φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από δωρητή του κινήματος MAGA για να εξοφλήσει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας.

Λίγες ώρες αφότου πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Fox News κατηγόρησε το δίκτυο ότι επέλεξε να αγνοήσει το σκάνδαλο που αφορά την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την πρώην παρουσιάστρια του καναλιού και νυν πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, το Fox News δημοσίευσε τελικά σχετικό ρεπορτάζ για τις καταγγελίες.

Ο Κεν ΛαΚορτ, πρώην αντιπρόεδρος του Fox News Digital, επέκρινε την Κυριακ (11/10) το δίκτυο για την απουσία διαδικτυακής κάλυψης των ισχυρισμών σύμφωνα με τους οποίους η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από εύπορο δωρητή του κινήματος MAGA το ποσό των 100.000 δολαρίων, προκειμένου να αποπληρώσει οφειλή στην American Express. Σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να του προσέφερε πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο ΛαΚορτ, ο οποίος διετέλεσε αντιπρόεδρος και ανώτερος εκτελεστικός παραγωγός του FoxNews.com από το 2006 έως το 2016, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η απουσία κάλυψης οφειλόταν, κατά την εκτίμησή του, στον «φόβο και την αδράνεια των μεσαίων στελεχών».

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην εργαζόμενη στο Fox και, από σήμερα, πρέσβειρα στην Ελλάδα, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σοβαρού σκανδάλου. Εάν οι καταγγελίες ευσταθούν, δεν αντιμετωπίζει μόνο το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της —κάτι που η ίδια έχει αναγνωρίσει— αλλά και το ενδεχόμενο φυλάκισης», έγραψε.

«Το Fox δεν έχει δημοσιεύσει απολύτως τίποτα στο διαδίκτυο για την υπόθεση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το πιο πρόσφατο άρθρο του δικτύου στο οποίο γινόταν αναφορά στην Γκίλφοϊλ είχε δημοσιευθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2024, την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας.

«Συνειδητή επιλογή να αγνοηθεί μια μεγάλη είδηση»

Ο πρώην επικεφαλής του Fox News Digital επέμεινε ότι η απουσία κάλυψης δεν επρόκειτο, κατά τη γνώμη του, για απλό λάθος.

«Πρόκειται για συνειδητή επιλογή να αγνοηθεί μια μεγάλη είδηση, την οποία έχουν μεταδώσει διεθνώς όλα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει γι' αυτήν, όπως και ο αντιπρόεδρος Βανς και ο Μάρκο Ρούμπιο. Αυτό συνιστά δημοσιογραφική αμέλεια», ανέφερε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες των αποφάσεων που ελήφθησαν στο Fox News και ότι αμφιβάλλει αν υπήρξε εντολή από την κορυφή της διοίκησης για να αποσιωπηθεί η υπόθεση.

«Υποψιάζομαι ότι πρόκειται περισσότερο για αποτέλεσμα φόβου και αδράνειας από τα μεσαία στελέχη. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, πάντως, βλέπω ένα ολοένα και συχνότερο μοτίβο στο δίκτυο», σημείωσε.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, προειδοποίησε ότι η στάση του Fox News πλήττει τη φήμη του, όχι τόσο μεταξύ των επικριτών του, όσο μεταξύ των ίδιων των υποστηρικτών του.

«Όχι ανάμεσα στους εχθρούς σας, που θα σας μισούν ό,τι κι αν κάνετε, αλλά ανάμεσα στους υποστηρικτές σας, όπως εγώ, που στενοχωριούνται όταν οι υπερβολικές επιθέσεις εναντίον σας αποδεικνύονται αληθινές», έγραψε.

Η απάντηση από πηγές του Fox News

Πηγή με γνώση της κατάστασης στο Fox News δήλωσε στο The Independent ότι οι αποφάσεις για τη δημοσιογραφική κάλυψη δεν λαμβάνονται από την ανώτατη διοίκηση του δικτύου.

Η ίδια πηγή άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο ΛαΚορτ είχε διαχειριστεί το FoxNews.com κατά τη διάρκεια της θητείας του, υποστηρίζοντας ότι η ιστοσελίδα είχε τότε 17 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες και ότι αναδιοργανώθηκε πλήρως μετά την αποχώρησή του, φτάνοντας σήμερα τα 163 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες σε όλες τις πλατφόρμες.

Τι αναφέρουν οι καταγγελίες για τα 100.000 δολάρια

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Wall Street Journal μετέδωσε ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή του κινήματος MAGA, 100.000 δολάρια για να καλύψει τον λογαριασμό της στην American Express.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε αντάλλαγμα για τα χρήματα, φέρεται να προσφέρθηκε να βοηθήσει ώστε η κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει προσωπικές φορολογικές και νομικές υποθέσεις του Ντέτερς.

Δικηγόρος της Γκίλφοϊλ αμφισβήτησε, πάντως, τη γνησιότητα των μηνυμάτων που παρουσιάστηκαν στο δημοσίευμα.

Παρότι η Wall Street Journal και το Fox News λειτουργούν ως ξεχωριστά δημοσιογραφικά μέσα, και τα δύο ανήκουν στον μιντιακό όμιλο της οικογένειας Μέρντοχ.

Η καθυστερημένη δημοσίευση και η αντίδραση του Τραμπ

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το Fox News είχε αναφερθεί για λίγο στην υπόθεση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής στις 8 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το σχετικό διαδικτυακό άρθρο δημοσιεύθηκε αρκετές ώρες μετά την ανάρτηση του ΛαΚορτ την Κυριακή.

Το δημοσίευμα, το οποίο αναρτήθηκε λίγο πριν από τις 19:00, ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ ενδέχεται να απομακρυνθεί σύντομα από τη θέση της, εν μέσω αναφορών ότι αναζήτησε οικονομική βοήθεια εξαψήφιου ποσού για την εξόφληση της πιστωτικής της κάρτας από δωρητή του Τραμπ, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο ΛαΚορτ κοινοποίησε τον σύνδεσμο, σχολιάζοντας: «Χαίρομαι που το Fox έφτασε επιτέλους στο σημείο να ασχοληθεί με την υπόθεση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις αποκαλύψεις την περασμένη Παρασκευή. «Μόλις το άκουσα. Είναι κρίμα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν γνωρίζει περισσότερα για την υπόθεση και ότι η Γκίλφοϊλ «ήταν πάντα πολύ ευγενική». Εντούτοις, τη Δευτέρα (12/10) ρωτήθηκε ξανά επί του θέματος και παραδέχθηκε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποπομπής της.

Οι προηγούμενες αντιδράσεις και η έρευνα

Η Γκίλφοϊλ εργάστηκε στο Fox News από το 2006 έως την αιφνίδια αποχώρησή της το 2018. Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του New Yorker, το δίκτυο κατέβαλε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην βοηθό της, η οποία είχε συντάξει καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος της πρώην προϊσταμένης της.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025.

Παράλληλα, δημοσίευμα της Wall Street Journal το περασμένο Σάββατο αναφερόταν σε ηχητικό απόσπασμα που φέρεται να καταγράφει την έντονη αντίδρασή της επειδή δεν προσκλήθηκε σε δείπνο με μέλη της οικογένειας Τραμπ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ φέρεται να εξέφρασε την οργή της για τον αποκλεισμό της από την εκδήλωση, ενώ φέρεται να επικαλέστηκε τις διασυνδέσεις της με εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες που κάλυπταν πολυτελή ταξίδια της στο Νταβός.

Στο ηχητικό, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, φέρεται επίσης να υποσχέθηκε σε Αμερικανό επιχειρηματία ότι θα μπορούσε να του εξασφαλίσει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Τέλος, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών διερευνά εάν η Γκίλφοϊλ έλαβε δώρα ή άλλες παροχές από ιδιώτες επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια της θητείας της ως πρέσβειρας.