Πλεύρης: Δεν θα μεταφέρονται μετανάστες στα νησιά - Νέο νομοσχέδιο τον Σεπτέμβρη για τη νόμιμη μετανάστευση

Στο ζήτημα της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Κρήτη και γενικότερα στην επικράτεια, αναφέρθηκε εκτενώς ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον ΣΚΑΪ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτήν τη στιγμή στα Χανιά παραμένουν 332 μετανάστες, 117 στο Ηράκλειο και κανένας στο Ρέθυμνο. Υπογράμμισε ότι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα, συνολικά 10.000 άτομα έχουν φτάσει στην Κρήτη και έχουν ήδη απορροφηθεί σε δομές της ενδοχώρας.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα νησιά δεν πρόκειται να δεχτούν άλλους μετανάστες εκτός από εκείνους που μεταβαίνουν απευθείας σε αυτά. Ακόμα και αν οι δομές φιλοξενίας στα νησιά είναι άδειες, δεν θα μεταφέρεται εκεί πληθυσμός από άλλα σημεία της χώρας. Με τη δήλωση αυτή έβαλε τέλος στα σενάρια περί μετακίνησης πληθυσμών προς νησιωτικές περιοχές, επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της κυβέρνησης για τον αυστηρό γεωγραφικό περιορισμό.

Ανακοίνωσε επίσης ότι θα έχει τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή με τους δημάρχους Ηρακλείου, Χανίων και Λασιθίου, καθώς και με τον περιφερειάρχη Κρήτης, με στόχο να βρεθεί λύση στο θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού στην περιφέρεια. Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι τελικά θα υπάρξει συμφωνία για την κατασκευή κλειστής και ελεγχόμενης δομής φιλοξενίας στο νησί. Μάλιστα, προσδιόρισε χρονικά το ενδεχόμενο υλοποίησης αυτής της δομής εντός του χειμώνα, όταν οι μεταναστευτικές ροές είναι παραδοσιακά σχεδόν μηδενικές.

Αναφερόμενος στο νέο νομοσχέδιο για το άσυλο, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή όσον αφορά την αντιμετώπιση των ευάλωτων ομάδων. Από τις 27.000 αιτήσεις ασύλου που κατατέθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 4.000 αφορούσαν ευάλωτες περιπτώσεις, αριθμός που παραμένει διαχειρίσιμος εντός του υφιστάμενου πλαισίου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου προανήγγειλε, τέλος, την κατάθεση δεύτερου νομοσχεδίου τον Σεπτέμβριο, το οποίο θα αφορά τη νόμιμη μετανάστευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως σημείωσε, θα έχει στόχο να ρυθμίσει τις διαδικασίες εισόδου και παραμονής αλλοδαπών με νόμιμο τρόπο, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια.