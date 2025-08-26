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Πακιστάν: Εκκενώσεις περιοχών τουλάχιστον 150.000 κατοίκων μετά από προειδοποίηση για πλημμύρες
Ειδήσεις
13:49 - 26 Αυγ 2025

Πακιστάν: Εκκενώσεις περιοχών τουλάχιστον 150.000 κατοίκων μετά από προειδοποίηση για πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Το Πακιστάν προχώρησε στην εκκένωση περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος τριών ποταμών στην αγροτική του «καρδιά» και αριθμούν τουλάχιστον 150.000 κατοίκους, μετά την προειδοποίηση της Ινδίας ότι θα απελευθερώσει περίσσεια νερού από φράγμα που έχει υπερχειλίσει, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη (26/8) οι τοπικές αρχές.

Οι δύο χώρες έχουν ήδη πληγεί από σφοδρές βροχοπτώσεις και εκτεταμένες πλημμύρες τις τελευταίες εβδομάδες. Η απελευθέρωση νερού αναμένεται να πλήξει περαιτέρω την επαρχία Πουντζάμπ, έναν από τους βασικούς διατροφικούς πυλώνες του Πακιστάν.

Σύμφωνα με Πακιστανούς αξιωματούχους, το Ισλαμαμπάντ έλαβε αιφνιδιαστική προειδοποίηση από το Νέο Δελχί τη Δευτέρα (25/8) ότι σκοπεύει να αποδεσμεύσει νερό από το φράγμα Madhopur. Από την πλευρά της, πηγή της ινδικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις τους ανάγκασαν να εκδώσουν νέα προειδοποίηση προς το Πακιστάν μέσω διπλωματικών διαύλων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν ανέφερε ότι οι ποταμοί Ράβι, Σουτλέτζ και Τσενάμπ – που ρέουν από την Ινδία προς το Πακιστάν – βρίσκονται σε καθεστώς μέτριας έως υψηλής πλημμύρας. Όπως δήλωσε ο αξιωματούχος της Αρχής, Μαζάρ Χουσέιν, η απελευθέρωση νερού από τα φράγματα θα γίνει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, ενώ ήδη εκατοντάδες χωριά στις όχθες των ποταμών έχουν εκκενωθεί.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 14:04
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