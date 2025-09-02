Γερμανία: Η ΕΕ να περιορίσει τις «τεράστιες» αγορές σκραπ χαλκού της Κίνας

Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει τα δικά της χυτήρια χαλκού, υιοθετώντας μέτρα που θα περιορίζουν τις μαζικές αγορές σκραπ μετάλλων στις οποίες προχωρά η Κίνα, δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ράιχε, μιλώντας σε εκδήλωση της Siemens Energy AG στο Βερολίνο τη Δευτέρα, επεσήμανε ότι το Πεκίνο προβαίνει σε αγορές σκραπ χαλκού σε τεράστιες ποσότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μεγάλα γερμανικά χυτήρια να μην μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους, τόνισε.

Πράγματι, η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σκραπ χαλκού την τελευταία πενταετία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν έως πρόσφατα τον βασικό της προμηθευτή. Ωστόσο, η εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ ώθησε το Πεκίνο να αναζητήσει νέες αγορές για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες του. Στην πράξη, αγοράζοντας υπερβολικά μεγάλες ποσότητες από διάφορους προμηθευτές, η Κίνα «στράγγιξε» την αγορά, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο για άλλες χώρες να προμηθευτούν τις αναγκαίες πρώτες ύλες για τα δικά τους χυτήρια.

Το ζήτημα αυτό απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς η συνολική αναστάτωση που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος είναι ήδη μεγάλη. Υπό αυτές τις συνθήκες, τυχόν μέτρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Πεκίνο. Οι σχέσεις αυτές είναι ήδη τεταμένες, λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η ΕΕ στις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων προς την Ευρώπη.