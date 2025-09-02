ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Η ΕΕ να περιορίσει τις «τεράστιες» αγορές σκραπ χαλκού της Κίνας
Εμπορεύματα
19:45 - 02 Σεπ 2025

Γερμανία: Η ΕΕ να περιορίσει τις «τεράστιες» αγορές σκραπ χαλκού της Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύσει τα δικά της χυτήρια χαλκού, υιοθετώντας μέτρα που θα περιορίζουν τις μαζικές αγορές σκραπ μετάλλων στις οποίες προχωρά η Κίνα, δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ράιχε, μιλώντας σε εκδήλωση της Siemens Energy AG στο Βερολίνο τη Δευτέρα, επεσήμανε ότι το Πεκίνο προβαίνει σε αγορές σκραπ χαλκού σε τεράστιες ποσότητες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα μεγάλα γερμανικά χυτήρια να μην μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες πρώτες ύλες ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους, τόνισε.

Πράγματι, η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές σκραπ χαλκού την τελευταία πενταετία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν έως πρόσφατα τον βασικό της προμηθευτή. Ωστόσο, η εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ ώθησε το Πεκίνο να αναζητήσει νέες αγορές για να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες του. Στην πράξη, αγοράζοντας υπερβολικά μεγάλες ποσότητες από διάφορους προμηθευτές, η Κίνα «στράγγιξε» την αγορά, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο για άλλες χώρες να προμηθευτούν τις αναγκαίες πρώτες ύλες για τα δικά τους χυτήρια.

Το ζήτημα αυτό απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, καθώς η συνολική αναστάτωση που έχει προκαλέσει ο εμπορικός πόλεμος είναι ήδη μεγάλη. Υπό αυτές τις συνθήκες, τυχόν μέτρα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Πεκίνο. Οι σχέσεις αυτές είναι ήδη τεταμένες, λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η ΕΕ στις κινεζικές εξαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων προς την Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΥΠΕΘΟ: Οι μύθοι του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και η αλήθεια των αριθμών
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Οι μύθοι του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και η αλήθεια των αριθμών

Πανεπιστήμιο Keele Greece: Τι αναφέρει για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
Ειδήσεις

Πανεπιστήμιο Keele Greece: Τι αναφέρει για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας

Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε την ηγεσία του CHP στην Κωνσταντινούπολη για εξαγορά ψήφων
Ειδήσεις

Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε την ηγεσία του CHP στην Κωνσταντινούπολη για εξαγορά ψήφων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία
ΜΕΤΑΛΛΑ

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο
Ειδήσεις

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Η Επαγγελματική Ασφάλιση στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για αποταμιεύσεις και συνταξιοδοτική επάρκεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ