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Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε την ηγεσία του CHP στην Κωνσταντινούπολη για εξαγορά ψήφων
Ειδήσεις
19:10 - 02 Σεπ 2025

Τουρκία: Δικαστήριο καθαίρεσε την ηγεσία του CHP στην Κωνσταντινούπολη για εξαγορά ψήφων

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του δικαστηρίου απομακρύνθηκαν από τη θέση τους ο επικεφαλής και η διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες περί εξαγοράς ψήφων κατά το εσωκομματικό συνέδριο.

Η καθαίρεση της διοίκησης της μεγαλύτερης νομαρχιακής επιτροπής του CHP βασίζεται σε απόφαση του 45ου Τμήματος του Πρωτοδικείου Κωνσταντινούπολης, που εκδόθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου. Το δικαστήριο έκρινε άκυρο το 38ο συνέδριο της τοπικής οργάνωσης, το οποίο είχε πραγματοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2023.

Ως αποτέλεσμα, απομακρύνθηκε από τη θέση του ο Οζγκιούρ Τσελίκ, στενός συνεργάτης του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Παράλληλα, ανεστάλησαν όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με την προετοιμασία του επόμενου, 39ου συνεδρίου του παραρτήματος στην Κωνσταντινούπολη.

Στη θέση του Τσελίκ τοποθετήθηκε προσωρινός πρόεδρος ο Γκιουρσέλ Τεκίν, πρώην επικεφαλής της ίδιας οργάνωσης, μαζί με τέσσερα ακόμη πρόσωπα. Ο Τεκίν, που είχε αποχωρήσει από το CHP το προηγούμενο έτος, θεωρείται πολιτικά κοντά στον πρώην πρόεδρο του κόμματος και πρώην υποψήφιο για την προεδρία της χώρας, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος είχε ηττηθεί από τον Οζέλ στις εσωκομματικές εκλογές του Νοεμβρίου 2023. Αποδεχόμενος τον διορισμό, ο Τεκίν τόνισε ότι δεν θα επέτρεπε να αναλάβει διαχείριση πρόσωπο εκτός κόμματος και πως το CHP πρέπει να διοικείται από τα ίδια του τα μέλη.

Μετά τις εξελίξεις, ο πρόεδρος του CHP συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής για τις 17:00.

Από την πλευρά του, ο καθαιρεθείς πρόεδρος Οζγκιούρ Τσελίκ δήλωσε ότι το κόμμα και όλοι οι θεσμοί που δεν ευθυγραμμίζονται με την κυβέρνηση δέχονται συνεχείς πιέσεις. Κατά τον ίδιο, η δικαστική απόφαση αποτελεί «προσπάθεια αναχαίτισης της πορείας του CHP προς την εξουσία».

Ο Τσελίκ πρόσθεσε ότι η χώρα βιώνει «μια μεγάλη αδικία εδώ και 300 ημέρες», σημειώνοντας ότι σε καθημερινή βάση κινούνται νέες διώξεις κατά του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ. Επεσήμανε επίσης ότι ο υποψήφιος του κόμματος για την προεδρία, Εκρέμ Ιμάμογλου, παραμένει έγκλειστος στις φυλακές Σηλυβρίας, όπως και αρκετοί δήμαρχοι του κόμματος σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ολοκληρώνοντας τόνισε: «Το CHP είναι ο ίδιος ο λαός. Εδώ είναι το σπίτι του λαού, η πατρική του εστία. Κανείς δεν μπορεί να σφετεριστεί την πατρική εστία και το σπίτι του λαού».

Στο μεταξύ, εκκρεμεί ποινική δίκη εναντίον του Τσελίκ, δύο τοπικών δημάρχων του CHP και ακόμη επτά στελεχών του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, με τον εισαγγελέα να ζητά ποινή φυλάκισης έως τριών ετών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, διευκρίνισε ότι η δικαστική απόφαση έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν είναι τελεσίδικη. Όπως ανέφερε, η διαδικασία συνεχίζεται και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στο ανώτερο δικαστήριο.

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