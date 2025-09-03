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Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει αύξηση της παραγωγής - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια ο χρυσός
Εμπορεύματα
13:47 - 03 Σεπ 2025

Πετρέλαιο: Σημαντικές απώλειες καθώς ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει αύξηση της παραγωγής - Ξεπέρασε τα 3.600 δολάρια ο χρυσός

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές απώλειες περίπου στο 2% καταγράφουν, την Τετάρτη 3/9, οι τιμές του πετρελαίου ενόψει της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο από τους παραγωγούς της ΟΠΕΚ+, οι οποίοι αναμένεται να εξετάσουν μια ακόμα αύξηση στα όρια παραγωγής για τον Οκτώβριο.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, η τιμή του Brent μειώθηκε κατά 1,82%, στα 67,88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 2,07%, στα 64,23 δολάρια το βαρέλι.

Οκτώ μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και σύμμαχοι (ΟΠΕΚ+) θα εξετάσουν την πιθανότητα περαιτέρω αύξησης της παραγωγής πετρελαίου σε μια συνάντηση την Κυριακή, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις και μίλησαν στο Reuters, καθώς η ομάδα επιδιώκει να κερδίσει ξανά μερίδιο στην αγορά.

Μια ακόμη αύξηση θα σήμαινε ότι ο ΟΠΕΚ+, η οποία παράγει περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου, θα άρχιζε να αναιρεί ένα δεύτερο κύμα περικοπών παραγωγής της τάξεως περίπου 1,65 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, ή 1,6% της παγκόσμιας ζήτησης, περισσότερο από έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Η ομάδα είχε ήδη συμφωνήσει να αυξήσει τα όρια παραγωγής κατά περίπου 2,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο, επιπλέον μιας αύξησης 300.000 βαρελιών ημερησίως που δόθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Ωστόσο, οι πραγματικές αυξήσεις στην παραγωγή από την ομάδα έχουν υπολείπεται των υποσχέσεων αυτών, καθώς ορισμένα μέλη είχαν αντισταθμίσει προηγούμενη υπερπαραγωγή και άλλα δυσκολεύονταν να αυξήσουν την παραγωγή λόγω περιορισμών στη δυναμικότητα.

Απώλειες για φυσικό αέριο και δολάριο - Συνεχίζεται η ξέφρενη πορεία του χρυσού

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται με πτώση 0,893% στα 32,305 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός συνεχίζει την “ξέφρενη πορεία” προς την κορυφή, αγγίζοντας τα 3.604,7ο δολάρια ανά ουγγιά το μεσημέρι της Τετάρτης, καθώς η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από τη Fed, οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι ανησυχίες για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ ενίσχυσαν τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια. Το ασήμι ενισχύεται κατά 0,10% στα 41,635 δολάρια η ουγγιά, ενώ ο χαλκός υποχωρεί κατά 0,06% και βρίσκεται στα 4,638 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,04% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1645 δολάριο ανά ευρώ. Απώλειες παρουσιάζει το δολάριο και σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα κατά 0,10% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3403 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,03% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8688 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2025 - 17:32
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