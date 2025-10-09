Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Από τις δύο πλευρές τονίστηκε η θετική πορεία των εμπορικών όπως και των επενδυτικών σχέσεων που δομούν παραδοσιακά Ελλάδα και Γερμανία, ενώ αναδείχθηκαν πεδία τα οποία προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών συνεργείων. Όπως επισημάνθηκε, προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζουν και οι δύο οικονομικές κοινότητες, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν, αλλά και το γεγονός ότι οι διεθνείς προκλήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα μέσα από διακρατικές συνέργειες.
Τον Dr. JoachimNagelυποδέχθηκαν στο γεύμα ο αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, η ταμίας, κ. Λυδία Γαρυφάλλου και ο γενικός διευθυντής και μέλος ΔΣ του Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel.