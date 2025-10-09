ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου
Επιχειρήσεις
13:35 - 09 Οκτ 2025

Συνάντηση του Dr. Joachim Nagel με στελέχη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Reporter.gr Newsroom
Τις απόψεις τους για τις ελληνογερμανικές οικονομικές σχέσεις και την προοπτική περαιτέρω αναβάθμισής τους, αντάλλαξαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και μέλος ΔΣ της ΕΚΤ, Dr. JoachimNagel, με στελέχη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο επίσημου γεύματος το οποίο παρέθεσε, προχθές, το Επιμελητήριο στον Γερμανό κεντρικό τραπεζίτη.

Από τις δύο πλευρές τονίστηκε η θετική πορεία των εμπορικών όπως και των επενδυτικών σχέσεων που δομούν παραδοσιακά Ελλάδα και Γερμανία, ενώ αναδείχθηκαν πεδία τα οποία προσφέρονται για περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών συνεργείων. Όπως επισημάνθηκε, προς την κατεύθυνση αυτή εστιάζουν και οι δύο οικονομικές κοινότητες, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν, αλλά και το γεγονός ότι οι διεθνείς προκλήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα μέσα από διακρατικές συνέργειες.

Τον Dr. JoachimNagelυποδέχθηκαν στο γεύμα ο αντιπρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κ. Θεόδωρος Δεληγιαννάκης, η ταμίας, κ. Λυδία Γαρυφάλλου και ο γενικός διευθυντής και μέλος ΔΣ του Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ