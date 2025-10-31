Τρίτος συνεχόμενος πτωτικός μήνας για το πετρέλαιο – Απώλειες 3,5% τον Οκτώβριο
13:55 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου οδεύουν προς τρίτη συνεχόμενη μηνιαία πτώση, υποχωρώντας την Παρασκευή (31/10) λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου ΗΠΑ, των ασθενών οικονομικών δεδομένων από την Κίνα, καθώς και της αυξανόμενης προσφοράς από τους μεγάλους παραγωγούς παγκοσμίως.    

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,28%, στα 64,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στα 60,39 δολάρια το βαρέλι, επίσης μειωμένο 0,31%.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, ενδέχεται να μειώσει τις τιμές του αργού που πουλά στους Ασιάτες αγοραστές για τον Δεκέμβριο σε χαμηλά πολλών μηνών, λόγω επαρκών αποθεμάτων – εξέλιξη που εκπέμπει πτωτικό μήνυμα για την αγορά.

Οι τιμές υποχώρησαν επίσης μετά τη δημοσιοποίηση επίσημης έρευνας, σύμφωνα με την οποία η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα συρρικνώθηκε για έβδομο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο.

Τόσο το Brent όσο και το WTI αναμένεται να σημειώσουν πτώση περίπου 3,5% μέσα στον Οκτώβριο, καθώς ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) και οι σημαντικοί μη-μέλη παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγή τους προκειμένου να ενισχύσουν το μερίδιό τους στην αγορά.

Η αυξημένη προσφορά θα συμβάλει επίσης στην απορρόφηση των επιπτώσεων από τις δυτικές κυρώσεις που διαταράσσουν τις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου προς τους βασικούς αγοραστές του, την Κίνα και την Ινδία.

Επιπλέον, το σχήμα OPEC+ φαίνεται να κλίνει προς μια ήπια αύξηση της παραγωγής τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες, ενόψει της συνεδρίασης της ομάδας την Κυριακή.

Τα οκτώ μέλη του OPEC+ έχουν αυξήσει τους στόχους παραγωγής τους κατά περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως – ή περίπου 2,5% της παγκόσμιας προσφοράς – μέσα από μια σειρά μηνιαίων αυξήσεων.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού από τη Σαουδική Αραβία, τον κορυφαίο εξαγωγέα παγκοσμίως, έφτασαν σε υψηλό εξαμήνου τον Αύγουστο, στα 6,407 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σύμφωνα με στοιχεία της Joint Organizations Data Initiative.

Την ίδια στιγμή, έκθεση της Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών των ΗΠΑ (EIA) έδειξε επίσης ότι η αμερικανική παραγωγή έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, στα 13,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την περασμένη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Κίνα έχει συμφωνήσει να ξεκινήσει τη διαδικασία αγοράς αμερικανικής ενέργειας, προσθέτοντας ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μια μεγάλης κλίμακας συμφωνία για την αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Αλάσκα.

Ωστόσο, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με το κατά πόσο η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Κίνας θα ενισχύσει πράγματι τη ζήτηση της Κίνας για αμερικανική ενέργεια.

Πτώση για φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευή (31/10), το φυσικό αέριο σημειώνει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,74% στα 31,140 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός σημειώνει ήπια άνοδο 0,06% στα 4.018,02 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό με απώλειες 0,17% στα 48,535 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός, σημειώνει ήπια άνοδο 0,03% και βρίσκεται στα 5,104 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,03% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1562 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,22% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3121 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει 0,17% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8812 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Σημειώνεται ακόμη Το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών βρισκόταν κοντά σε υψηλά τριών μηνών έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθιστώντας πιο ακριβές τις αγορές εμπορευμάτων που αποτιμώνται σε δολάρια, όπως το πετρέλαιο.

