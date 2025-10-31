Γερουσία VS Τραμπ: Ψήφισε κατά των ανταποδοτικών δασμών του σε πάνω από 100 χώρες
12:10 - 31 Οκτ 2025

Reporter.gr Newsroom
Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών πήρε θέση ενάντια στους παγκόσμιους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ψηφίζοντας να ακυρώσει τους λεγόμενους “ανταποδοτικούς” δασμούς που επηρεάζουν περισσότερες από 100 χώρες.

Τέσσερις Ρεπουμπλικανοί ενώθηκαν με όλους τους Δημοκρατικούς, υπερψηφίζοντας με 51-47 ψήφους το ψήφισμα που βάζει τέλος στους βασικούς δασμούς που είχε επιβάλει ο πρόεδρος με εκτελεστικό διάταγμα, σύμφωνα με μετάδοση του Guardian.

Ήταν η τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα που οι Ρεπουμπλικανοί συντάχθηκαν με τους Δημοκρατικούς για ζήτημα δασμών — είχαν προηγηθεί οι ψηφοφορίες για την κατάργηση των δασμών σε βάρος της Βραζιλίας και του Καναδά.

Η κίνηση αυτή είναι σπάνια για τους Ρεπουμπλικανούς, δεδομένου ότι ο Τραμπ διανύει τη δεύτερη θητεία του. Ωστόσο, οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς (Μέιν), Μιτς Μακόνελ και Ραντ Πολ (Κεντάκι), καθώς και Λίζα Μουρκόφσκι (Αλάσκα), τάχθηκαν στο πλευρό της αντιπολίτευσης.

Η ψηφοφορία έλαβε χώρα ενώ ο Τραμπ ολοκλήρωνε περιοδεία στην Ασία, όπου έκλεισε συμφωνία με την Κίνα για μείωση των κινεζικών δασμών στις εισαγωγές και για αγορά αμερικανικής σόγιας — ζήτημα που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στους αγρότες κατά τη διάρκεια των εμπορικών πολέμων.

Παρά την αντίδραση της Γερουσίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν αναμένεται να ακολουθήσει. Οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής είχαν θεσπίσει νωρίτερα φέτος κανόνα που εμποδίζει οποιοδήποτε ψήφισμα για τους δασμούς να φτάσει στην ολομέλεια για ψηφοφορία.

Τα ψηφίσματα αυτά θεωρούνται τόσο καταδίκη των ίδιων των δασμών όσο και μήνυμα προς τον Τραμπ για υπέρβαση των εξουσιών του και παράκαμψη του Κογκρέσου.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν από τη Βιρτζίνια δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συμβολική αυτή αντίσταση πρέπει να τραβήξει την προσοχή του προέδρου:

«Έμαθα από την πρώτη θητεία του Τραμπ ότι αντιδρά σε τέτοια μηνύματα. Όταν βλέπει Ρεπουμπλικανούς να αρχίζουν να ψηφίζουν εναντίον των πολιτικών του, έστω και λίγους, αυτό τον επηρεάζει και συχνά τον κάνει να αλλάζει στάση», είπε ο Κέιν.

