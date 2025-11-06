ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανακάμπτει το πετρέλαιο παρά τη μειωμένη ζήτηση καθώς υποχωρούν οι φόβοι υπερπροσφοράς
Εμπορεύματα
13:49 - 06 Νοε 2025

Ανακάμπτει το πετρέλαιο παρά τη μειωμένη ζήτηση καθώς υποχωρούν οι φόβοι υπερπροσφοράς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκτησαν μέρος του χαμένου εδάφους την Πέμπτη 6/11, καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενη υπερπροσφορά υποχώρησαν και οι κυρώσεις κατά ρωσικών εταιρειών να αρχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.

Έπειτα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης σε χαμηλά δύο εβδομάδων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 0,41%, στα 63,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται κατά 0,52%, στα 69,91 δολάρια.

Οι τελευταίες κυρώσεις που επιβλήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες προκαλούν ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, παρά την αυξημένη παραγωγή από τον OPEC και τους συμμάχους του, σύμφωνα με αναλυτές. Οι δραστηριότητες της Lukoil στις ξένες αγορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των κυρώσεων, όπως μετέδωσε το Reuters αυτή την εβδομάδα.

«Υπάρχει κάποια επίδραση στις τιμές από τις κυρώσεις, αλλά όχι μεγάλη», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε της Onyx Capital Group. «Με βάση τα δεδομένα, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, αλλά η αγορά δεν έχει ακόμη πειστεί ότι θα υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος».

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, εν μέσω φόβων υπερπροσφοράς, καθώς ο OPEC και οι σύμμαχοί του αυξάνουν την παραγωγή, ενώ συνεχίζεται και η άνοδος της παραγωγής από χώρες εκτός OPEC.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Haitong Securities, η απόφαση της ευρύτερης ομάδας OPEC+ να «παγώσει» τυχόν νέες αυξήσεις παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών για υπερπροσφορά.

Παρά ταύτα, η αδύναμη ζήτηση παραμένει στο επίκεντρο. Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε κατά 850.000 βαρέλια ημερησίως, κάτω από τις 900.000 βαρέλια που είχε προβλέψει η J.P. Morgan, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας προς τους πελάτες της.

«Οι δείκτες υψηλής συχνότητας δείχνουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμένει υποτονική», αναφέρει η έκθεση, επισημαίνοντας τη χαμηλή ταξιδιωτική δραστηριότητα και τη μείωση στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,2 εκατ. βαρέλια, φτάνοντας τα 421,2 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι οι καθοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου θα συνεχιστούν, στηρίζοντας την εκτίμησή μας, χαμηλότερη από τη γενική συναίνεση, για 60 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του 2025 και 50 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε η Capital Economics σε δικό της σημείωμα.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Ανακάμπτει άνω των 4.000 δολαριων ο χρυσός

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11), το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική πτώση, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,720% στα 31,590 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός ανακάμπτει με κέρδη 0,82% στα 4.025,42 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό ανοδικά κατά 1,05% στα 48,525 δολάρια η ουγγιά όπως και ο χαλκός, ο οποίος σημειώνει άνοδο κατά 0,57% και βρίσκεται στα 5,0143 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει απώλειες κατά 0,23% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,152 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,34% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3093 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κερδίζει 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8799 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων
Ειδήσεις

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν
Εμπορεύματα

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις
Ειδήσεις

Αυστραλία: Συμφωνία με την Κίνα για 600.000 βαρέλια κηροζίνης εν μέσω φόβων για ενεργειακές ελλείψεις

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:35

CNBC: Τα τρία μεγάλα στοιχήματα του Πούτιν στο Πεκίνο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:31

Αντιδρούν οι Σοσιαλιστές στον διορισμό Μουλάν στην Τράπεζα της Γαλλίας

Ομόλογα
19/05/2026 - 15:31

Ρεκόρ εκδόσεων στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ

Πολιτική
19/05/2026 - 15:26

Κικίλιας: Οι πολιτικές πρέπει να γίνονται για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:22

Πανελλαδικές 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:19

Βρυξέλλες κατά ΗΠΑ για το ρωσικό πετρέλαιο: Δεν είναι η ώρα για χαλάρωση των κυρώσεων

Ειδήσεις
19/05/2026 - 15:07

«Σκιά» στην πολιτική διαδρομή Θαπατέρο: Έρευνα για το κρατικό δάνειο των 53 εκατ. ευρώ

Magazino
19/05/2026 - 15:00

Co_OPERAtive στην ΕΛΣ: Μια παράσταση πάνω από το τραύμα της προσφυγιάς

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

ΠΑΣΟΚ για Τζαβέλλα: Ζούμε αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης

Πολιτική
19/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση ενίσχυσε τα funds αφήνοντας εκτεθειμένους τους δανειολήπτες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 14:47

Geely EX5: Το ηλεκτρικό D-SUV που επιλέγουν οι Έλληνες οδηγοί

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 14:42

Το «λυσάρι» της Άννας για την γραμμή του ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:41

Ταμείο $1,776 δισ.: Αποζημιώσεις για «πολιτική στοχοποίηση» και νέο μέτωπο σύγκρουσης Τραμπ με τους θεσμούς

Νομίσματα
19/05/2026 - 14:39

Χαμηλές «πτήσεις» και νευρικότητα στα crypto: Στη ζώνη των $77.000 το Bitcoin

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19/05/2026 - 14:38

Οι «Συγκάτοικοι» από την Protergia: Η αξία της ενέργειας όταν αυτή προσαρμόζεται πραγματικά στον άνθρωπο

Πολιτική
19/05/2026 - 14:32

Ο Ερντογάν θεσμοθετεί τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Ελλάδα ετοιμάζεται για «θερμό επεισόδιο»

Εμπορεύματα
19/05/2026 - 14:28

Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 14:13

Συναγερμός για έντονη οσμή αερίου στην Αττική: Προληπτικές εκκενώσεις - Σύσταση για κλειστά παράθυρα

Πολιτική
19/05/2026 - 14:04

Νατσιός: «Σχολική εκδρομή» το εγχείρημα Καρυστιανού, αλλά το μέλλον είναι άδηλο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 13:53

Καραβίας: €2 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για χρηματοδότηση ΜμΕ

Οικονομία
19/05/2026 - 13:52

ΑΑΔΕ: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών και σφαιρών στη Μυτιλήνη – Προσπάθησαν να τα περάσουν από Τουρκία

Εργασιακά
19/05/2026 - 13:48

Κεραμέως: Στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτές, βοηθοί και διασώστες ΕΣΥ - EKAB

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:46

ΕΚΠΑ: Ρεκόρ ανόδου στη διεθνή λίστα αξιολόγησης πανεπιστημίων QS – Στο top 100 παγκοσμίως σε 4 πεδία

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 13:45

Κάπου έχει ένα δίκιο και ο Σαμαράς για τους Patriot

Υγεία
19/05/2026 - 13:39

PhARMA Innovation Forum: Η σύνθεση του νέου ΔΣ - Στο επίκεντρο η βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας

Οικονομία
19/05/2026 - 13:33

Παπαθανάσης: Νέα αιτήματα €2,6 δισ. στο Ταμείο Ανάκαμψης – Επιπλέον €4,8 δισ. το φθινόπωρο

Οικονομία
19/05/2026 - 13:25

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις
19/05/2026 - 13:15

Μιχαηλίδου: Κανείς δικαιούχος δεν θα απενταχθεί από το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
19/05/2026 - 13:11

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν 

Αναλύσεις
19/05/2026 - 13:07

Citi για ΔΕΗ: Στο «τεστ τιμολόγησης» η ΑΜΚ των €4 δισ. – Ισχυρή σύσταση αγοράς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ