Ανακάμπτει το πετρέλαιο παρά τη μειωμένη ζήτηση καθώς υποχωρούν οι φόβοι υπερπροσφοράς

Οι τιμές του πετρελαίου ανέκτησαν μέρος του χαμένου εδάφους την Πέμπτη 6/11, καθώς οι ανησυχίες για ενδεχόμενη υπερπροσφορά υποχώρησαν και οι κυρώσεις κατά ρωσικών εταιρειών να αρχίζουν να επηρεάζουν την αγορά.

Έπειτα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης σε χαμηλά δύο εβδομάδων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 0,41%, στα 63,78 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται κατά 0,52%, στα 69,91 δολάρια.

Οι τελευταίες κυρώσεις που επιβλήθηκαν πριν από δύο εβδομάδες στις μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες προκαλούν ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά, παρά την αυξημένη παραγωγή από τον OPEC και τους συμμάχους του, σύμφωνα με αναλυτές. Οι δραστηριότητες της Lukoil στις ξένες αγορές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω των κυρώσεων, όπως μετέδωσε το Reuters αυτή την εβδομάδα.

«Υπάρχει κάποια επίδραση στις τιμές από τις κυρώσεις, αλλά όχι μεγάλη», δήλωσε ο Χόρχε Μοντεπέκε της Onyx Capital Group. «Με βάση τα δεδομένα, θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη, αλλά η αγορά δεν έχει ακόμη πειστεί ότι θα υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος».

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, εν μέσω φόβων υπερπροσφοράς, καθώς ο OPEC και οι σύμμαχοί του αυξάνουν την παραγωγή, ενώ συνεχίζεται και η άνοδος της παραγωγής από χώρες εκτός OPEC.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Haitong Securities, η απόφαση της ευρύτερης ομάδας OPEC+ να «παγώσει» τυχόν νέες αυξήσεις παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους συνέβαλε στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών για υπερπροσφορά.

Παρά ταύτα, η αδύναμη ζήτηση παραμένει στο επίκεντρο. Μέχρι τις 4 Νοεμβρίου, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε κατά 850.000 βαρέλια ημερησίως, κάτω από τις 900.000 βαρέλια που είχε προβλέψει η J.P. Morgan, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας προς τους πελάτες της.

«Οι δείκτες υψηλής συχνότητας δείχνουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμένει υποτονική», αναφέρει η έκθεση, επισημαίνοντας τη χαμηλή ταξιδιωτική δραστηριότητα και τη μείωση στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι τιμές υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA) ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,2 εκατ. βαρέλια, φτάνοντας τα 421,2 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

«Πιστεύουμε ότι οι καθοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου θα συνεχιστούν, στηρίζοντας την εκτίμησή μας, χαμηλότερη από τη γενική συναίνεση, για 60 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του 2025 και 50 δολάρια μέχρι το τέλος του 2026», ανέφερε η Capital Economics σε δικό της σημείωμα.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Ανακάμπτει άνω των 4.000 δολαριων ο χρυσός

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11), το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντική πτώση, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,720% στα 31,590 δολάρια η μεγαβατώρα.

Στα εμπορεύματα, ο χρυσός ανακάμπτει με κέρδη 0,82% στα 4.025,42 δολάρια η ουγγιά. Το ασήμι κινείται και αυτό ανοδικά κατά 1,05% στα 48,525 δολάρια η ουγγιά όπως και ο χαλκός, ο οποίος σημειώνει άνοδο κατά 0,57% και βρίσκεται στα 5,0143 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει απώλειες κατά 0,23% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,152 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,34% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3093 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, κερδίζει 0,08% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8799 βρετανική λίρα ανά ευρώ.