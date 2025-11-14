«Βουτιά» έως και 6,4% στα futures του κακάο

Η τιμή του κακάο κατέγραψε απότομη πτώση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι ποσότητες που αναμένονται από την Ακτή Ελεφαντοστού –τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως– φαίνεται πως θα είναι υψηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του κακάο, που ήδη βρίσκονται σε πτωτική πορεία για τρίτη εβδομάδα, υποχώρησαν έως 6,4%, πέφτοντας κάτω από τα 5.300 δολάρια ανά τόνο. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει σημειωθεί από τον Φεβρουάριο του 2024.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ενώ η τιμή του προϊόντος συνεχίζει την εντυπωσιακή κατάρρευσή της από τις αρχές του έτους, έχοντας μειωθεί περίπου κατά 55%.

Πτώση καταγράφει και η τιμή του καφέ Arabica για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, μετά την ολοκλήρωση εμπορικών συμφωνιών της αμερικανικής κυβέρνησης με χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι οποίες προβλέπουν μειωμένους δασμούς σε προϊόντα παντοπωλείου, μεταξύ αυτών και ο καφές.

Σημειώνεται ότι η Βραζιλία και η Κολομβία παραμένουν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί του Arabica.