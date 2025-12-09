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Πετρέλαιο: Μικρά κέρδη εν αναμονή των εξελίξεων σε Ουκρανικό και επιτόκια
Εμπορεύματα
13:58 - 09 Δεκ 2025

Πετρέλαιο: Μικρά κέρδη εν αναμονή των εξελίξεων σε Ουκρανικό και επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μικρά κέρδη την Τρίτη 9/12 ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία και της απόφασης για τα επιτόκια των ΗΠΑ. 

Το πετρέλαιο παρουσιάζει μικρές διορθώσεις, βελτιώνοντας τη μείωση κατά 2% της προηγούμενης συνεδρίασης, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά τις ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, τις ανησυχίες για επαρκή προσφορά και την επικείμενη απόφαση για τα επιτόκια των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent εμφανίζουν άνοδο κατά 0,34%, στα 62,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώνεται στα 59,08 δολάρια, αυξημένο και αυτό κατά 0,34%. Και τα δύο συμβόλαια είχαν χάσει πάνω από 1 δολάριο τη Δευτέρα, μετά την επαναλειτουργία του πεδίου West Qurna 2 της Lukoil στο Ιράκ, ενός από τα μεγαλύτερα πεδία πετρελαίου στον κόσμο.

Η Ουκρανία θα μοιραστεί ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο με τις ΗΠΑ, μετά τις συνομιλίες του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας στο Λονδίνο.

«Το πετρέλαιο παραμένει σε στενό εύρος διαπραγμάτευσης μέχρι να έχουμε καλύτερη εικόνα για την πορεία των συνομιλιών», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade.

«Αν οι συνομιλίες αποτύχουν, αναμένουμε άνοδο των τιμών, ενώ αν σημειωθεί πρόοδος και είναι πιθανή η επανέναρξη της ρωσικής προσφοράς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι τιμές θα υποχωρήσουν», πρόσθεσε. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, οι χώρες της Ομάδας των Επτά και η ΕΕ συζητούν να αντικαταστήσουν το πλαφόν τιμής για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου με πλήρη απαγόρευση ναυτιλιακών υπηρεσιών, με στόχο τη μείωση των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο.

Οδηγός αγοράς η επόμενη έκθεση της ΙΕΑ

Ορισμένοι αναλυτές παρακολουθούν για ενδείξεις σχετικά με την προσφορά στην επόμενη έκθεση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA).

«Ο επόμενος οδηγός της αγοράς πιθανόν να είναι η μηνιαία έκθεση της IEA για την αγορά πετρελαίου για τον Δεκέμβριο, που θα δημοσιευτεί στις 11 Δεκεμβρίου και η οποία προβλέπει ρεκόρ πλεονάσματος στην αγορά πετρελαίου το 2026, όπως έχουν επισημάνει οι προηγούμενες εκτιμήσεις», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής της OANDA, Κέλβιν Γουονγκ.

«Αν η IEA συνεχίσει να υπογραμμίζει τον κίνδυνο πλεονάσματος στην αγορά στην έκθεση του Δεκεμβρίου, το WTI θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα για να δοκιμάσει τη ζώνη στήριξης $56,80-57,50 το βαρέλι», πρόσθεσε.

Στην ατζέντα βρίσκεται και η απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την Τετάρτη, με τις αγορές να αποτιμούν πιθανότητα 87% για μείωση επιτοκίων κατά 0,25%. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως αυξάνουν τη ζήτηση για πετρέλαιο λόγω μείωσης του κόστους δανεισμού, αν και κάποιοι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το πόσο θα επηρεάσει άμεσα τις τιμές.

«Αν και οι αγορές επικεντρώνονται στην επικείμενη απόφαση της Fed για πιθανή μείωση 25 μονάδων βάσης, κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει προσωρινά την κάτω ζώνη των $60–65, η ευρύτερη δομή των τιμών παραμένει επηρεασμένη από τις προσδοκίες για υπερπροσφορά στην αγορά πετρελαίου το 2026», σημείωσε η Πριγιάνκα Σατστέβα, ανώτερη αναλύτρια της Phillip Nova.

Ενίσχυση για το φυσικό αέριο και τον χρυσό

Το φυσικό αέριο, συνεχίζει στην τροχιά ανάκαμψης της περασμένης εβδομάδας ενισχυόμενο κατά 1,820% με την τιμή της μεγαβατώρας στα 27,360 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού σημειώνουν άνοδο κατά 0,39% στα 4.234,00 δολάρια η ουγγιά και οι τιμές του ασημιού παρουσιάζουν σημαντική άνοδο κατά 1,15%, με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 59,065 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 1,35% στα 5,371 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,09% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1646 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια υποχωρεί κατά 0,05% με την ισοτιμία στα 1,3333 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα καταγράφει μικρή πτώση 0,02% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8735 λίρα ανά ευρώ.

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